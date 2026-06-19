GTA 6 : Rockstar Games met fin au silence et ouvre les précommandes

Les précommandes de GTA 6 démarrent le 25 juin et Rockstar montre enfin la jaquette. Le prix, lui, reste secret à quelques mois de la sortie.

Rockstar Games lance enfin la phase marketing de GTA 6 avec l’ouverture des précommandes pour le 25 juin 2026.

La jaquette de GTA 6 a également été dévoilée et reste fidèle à l’identité visuelle classique de la série, sans rupture majeure.

La sortie du 19 novembre 2026 semble maintenue, mais le prix de GTA 6 reste encore inconnu.

Le détail qui manque fait presque tout le suspense. Rockstar Games a confirmé que les précommandes de GTA 6 ouvriront le 25 juin 2026, donc dans une semaine, mais le studio américain n’a toujours pas donné le prix. Et pour un jeu attendu à ce niveau-là, ce silence n’est pas un petit oubli.

Le compte à rebours commence vraiment

Cette fois, ça bouge. Dans une courte vidéo, Rockstar Games a officialisé l’ouverture des achats pour GTA 6 la semaine prochaine. C’est la première vraie salve d’infos depuis des mois, après une longue période où l’éditeur Take-Two Interactive répétait surtout qu’il passerait à l’offensive marketing une fois l’été lancé.

Du coup, le message est limpide. La machine promo démarre enfin, et on sort du tunnel des attentes sans date précise. Pour un jeu de cette taille, une mise en vente n’est jamais anodine.

La jaquette fait du neuf avec du très connu

Au passage, Rockstar Games a aussi dévoilé la jaquette de GTA 6. Rien de révolutionnaire dans la forme, elle ressemble beaucoup à celles des précédents épisodes. Mais ce n’est pas un reproche.

Au contraire, ce choix raconte quelque chose. Le studio ne cherche pas à casser l’ADN visuel de la série au moment où il relance la communication. Il rappelle que Grand Theft Auto 6 reste bien dans la lignée des anciens, avec ce packaging immédiatement reconnaissable. Sobre, efficace, très calculé.

Novembre semble tenir, et ça compte

Il y a aussi ce que cette annonce dit sans le dire. En rouvrant le robinet des infos maintenant, avec une date de précommande et un visuel de boîte, Rockstar Games donne un sérieux coup de crédibilité à la sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S.

Bon, Rockstar Games n’a pas publié un grand discours pour jurer que tout est verrouillé. Mais ce type d’étape arrive rarement si la date est encore bancale. Après des mois assez calmes, ce retour ressemble franchement à une validation implicite du calendrier.

Le dernier gros flou, c’est le tarif

Reste la question que tout le monde surveille. Combien coûtera Grand Theft Auto 6 ? Rockstar Games n’a rien dit aujourd’hui, alors que les rumeurs tournent depuis des années. Certaines montaient jusqu’à environ 100 dollars, un seuil qui ferait forcément parler.

De leur côté, les dirigeants de Take-Two Interactive ont déjà laissé entendre que la valeur du jeu ne grimperait sans doute pas jusque-là. Mais un lancement à environ 79,99 dollars, soit le plus haut vu sur d’autres AAA durant l’an dernier, reste crédible. Et clairement, c’est ce point-là qui peut encore faire exploser la discussion le 25 juin 2026.

L’histoire continue, mais le prochain rendez-vous est déjà calé.