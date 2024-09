La sortie de GTA 6 en 2025 n’est pas retardée

Pas de panique ! Les rumeurs d'un retard de GTA 6 sont fausses selon Jason Schreier.

Grand Theft Auto 6 semble toujours en bonne voie pour être disponible sur PS5 et Xbox Series XIS en 2025. C’est du moins ce qu’indiquent certains employés de Rockstar Games qui, d’après les informations qui circulent, affirment qu’aucune discussion interne ne prévoit de retard. Ces nouvelles surviennent après des rumeurs récentes qui suggéraient que le lancement de GTA 6 avait été repoussé à 2026.

The internet (and my DMs) blew up this weekend over a rumor that GTA VI is delayed. Good news is that six Rockstar employees all told me they have not heard of any delay. Bad news: it's a big, ambitious game and could very well slip! Too much time left to say anything definitive

— Jason Schreier (@jasonschreier) September 9, 2024