Pourquoi un film GTA n’a-t-il pas encore vu le jour ?

Un film GTA n'a pas encore vu le jour principalement en raison des défis liés à l'adaptation de son univers complexe et controversé, ainsi qu'à la protection rigoureuse de la franchise par ses créateurs. Ces obstacles rendent difficile la transposition de l'expérience interactive et immersive du jeu sur grand écran.

La franchise de jeux vidéo GTA, renommée pour son succès mondial depuis sa première sortie en 1997, n’a pas encore franchi le pas vers le grand écran. Dan Houser, ancien cadre exécutif de Rockstar Games, a récemment expliqué pourquoi il n’y aura pas d’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo.

Interrogé par The Ankler, Dan Houser, qui a quitté son poste de co-fondateur, scénariste en chef et vice-président de la créativité chez Rockstar Games en 2020, a révélé les raisons derrière cette décision. Selon lui, la principale raison était le risque lié à la cession de contrôle sur leur franchise très lucrative, en particulier à une époque où la plupart des adaptations de jeux vidéo étaient de qualité médiocre. Il a déclaré :

Après quelques rendez-vous maladroits, nous demandions aux patrons, pourquoi ferions-nous cela? Et leur réponse était: “Parce que vous pouvez faire un film“. Et nous répondions : “Non, ce que vous décrivez, c’est

vous qui faites un film et nous qui perdons le contrôle et prenons un énorme risque que nous allons finir par payer avec quelque chose qui nous appartient“. Ils pensaient que nous serions éblouis par les lumières et ce n’était tout simplement pas le cas. Nous avions ce que nous considérions comme une propriété intellectuelle de plusieurs milliards de dollars, et les chiffres n’avaient jamais de sens. Le risque n’avait jamais de sens. À cette époque, on pensait que les jeux faisaient de mauvais films. C’est une époque différente maintenant.