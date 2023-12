GTA 6 de Rockstar Games : où et comment regarder le premier trailer ?

Rockstar Games dévoile enfin la date de sortie du premier trailer de Grand Theft Auto 6.

Rockstar Games lève le voile sur la bande-annonce de GTA 6

Le studio américain Rockstar Games a enfin dévoilé la date de sortie de la bande-annonce tant attendue du jeu Grand Theft Auto 6. Sam Houser, président et cofondateur de la firme étoilée détenue par Take-Two Interactive, avait précédemment révélé que la bande-annonce serait dévoilée durant le mois de décembre, coïncidant avec les célébrations du 25ème anniversaire de Rockstar Games.

Quand et où regarder la bande-annonce ?

Le compte X (anciennement Twitter) de Rockstar Games a publié une image confirmant que la bande-annonce serait révélée le mardi 5 décembre à 15h (heure française). Traditionnellement, Rockstar Games partage ses bandes-annonces de révélation pour des titres majeurs tels que Grand Theft Auto 5 et Red Dead Redemption 2 sur YouTube et son site officiel.

Qu’est-ce qui nous attend dans la bande-annonce de GTA 6 ?

Si l’on se base sur les précédentes bandes-annonces de Rockstar pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2, la première bande-annonce de GTA 6 devrait probablement présenter des paysages impressionnants de la version remaniée de Vice City par Rockstar. Cette dernière avait déjà été aperçue dans les jeux GTA: Vice City et GTA: Vice City Stories, et avait été révélée comme le lieu du prochain titre de Rockstar dans une fuite majeure l’année dernière.

Il est également fort probable que la bande-annonce de GTA 6 offre aux joueurs leur premier aperçu officiel de son duo à la Bonnie et Clyde, Lucia et Jason. Sans entrer dans les détails des personnages et de leur histoire, les bandes-annonces de révélation de Rockstar pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2 ont néanmoins inclus une narration en voix off pour donner aux joueurs une idée des personnalités des protagonistes.