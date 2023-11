GTA 6 : un premier trailer sera dévoilé en décembre

La première bande-annonce de GTA 6 est attendue pour la fin de l'année dans le cadre du 25ème anniversaire de Rockstar Games.

Dans un communiqué de presse, Sam Houser, cofondateur de Rockstar Games, filiale de la maison-mère Take-Two Interactive, a déclaré :

Grâce à l’incroyable soutien de nos joueurs dans le monde entier, nous avons eu l’occasion de créer des jeux qui nous passionnent vraiment. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible, et nous vous sommes tous très reconnaissants d’avoir partagé ce voyage avec nous (…) Nous sommes très heureux de vous annoncer qu’au début du mois de décembre prochain, nous diffuserons le premier trailer du nouveau Grand Theft Auto. Nous nous réjouissons à l’idée de partager ces expériences avec vous tous pendant de nombreuses années encore.

GTA 6, retour à Vice City ?

Prévu pour 2024 ou au plus tard 2025, GTA 6 de Rockstar Games devrait se dérouler dans un environnement basé sur Miami et pourrait comporter un personnage féminin jouable. En plus d’être latina, celle-ci serait l’un des deux personnages principaux d’une histoire influencée par les braqueurs de banque Bonnie et Clyde. Contrairement aux jeux précédents, les développeurs veillent à ne pas faire de blagues sur les groupes marginalisés.

Il a également été affirmé que la carte du solo sera mise à jour au fil du temps, ajoutant régulièrement de nouvelles missions et de nouvelles villes, ce qui, selon les dirigeants de Take-Two Interactive, devrait permettre de réduire la pression sur le jeu au cours des derniers mois du développement. Cependant, il est également avancé que GTA 6 comportera plus de lieux intérieurs que les précédents jeux de la licence.