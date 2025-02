GTA 6 reste prévu pour l’automne 2025

Après des mois de spéculations, l'éditeur américain Take-Two Interactive met fin aux doutes en confirmant que GTA 6 arrivera bien à l’automne 2025.

Tl;dr Take-Two Interactive a confirmé que GTA 6 sortira bien à l’automne 2025, malgré les rumeurs de retard.

Des spéculations évoquaient un développement en difficulté, mais l’éditeur assure que le projet suit son cours.

L’attente autour de Grand Theft Auto 6 est immense, et Rockstar Games vise une expérience parfaite pour son lancement.

Une sortie en 2025 toujours d’actualité pour GTA 6

Lors de son rapport financier du troisième trimestre de l’année fiscale 2025, Take-Two Interactive a réitéré son engagement à sortir GTA 6 à l’automne prochain. Cette annonce s’accompagne d’un calendrier ambitieux pour l’éditeur américain, qui prévoit également la sortie de Sid Meier’s Civilization 7 à partir du 11 février 2025, suivie de Mafia: The Old Country durant l’été et plus tard dans l’année de Borderlands 4. En confirmant ces dates, Take-Two Interactive tente de rassurer les investisseurs et les fans, alors que Grand Theft Auto 6 reste le titre phare de son catalogue. Cette communication vise aussi à apaiser les inquiétudes autour de possibles retards, dans un contexte où chaque information sur ce jeu est scrutée de près.

Des rumeurs de retard persistantes

Depuis l’annonce initiale d’une sortie en 2025, de nombreuses rumeurs ont circulé autour d’un possible report de GTA 6. Un rapport datant de mars dernier suggérait que le studio américain Rockstar Games avait d’abord envisagé un lancement au printemps 2025, mais que le développement aurait pris du retard en raison de défis techniques et créatifs. Cette situation aurait poussé l’éditeur à envisager un lancement à l’automne, voire un éventuel report à 2026 comme solution de secours. Ces spéculations, bien que jamais confirmées, ont alimenté l’inquiétude des fans et des analystes, qui craignent que le jeu ne voie le jour plus tard que prévu.

Take-Two Interactive reste ferme face aux spéculations

Face à ces rumeurs incessantes, Take-Two Interactive continue de marteler que la sortie de GTA 6 en 2025 est toujours d’actualité. Jason Schreier, journaliste chez Bloomberg, a également qualifié ces rumeurs d’infondées, indiquant que les sources proches du dossier affirment que le projet suit son cours. Bien qu’aucune date précise n’ait encore été dévoilée, cette réaffirmation publique semble indiquer une confiance certaine de l’éditeur dans sa capacité à respecter les délais. Take-Two Interactive semble miser sur une stratégie de communication prudente, sans céder à la pression médiatique, afin de mieux maîtriser l’attente autour de ce titre colossal.

Une attente mondiale sans précédent

Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, a récemment évoqué l’engouement autour de GTA 6 dans une interview avec IGN. Selon lui, l’anticipation est palpable, aussi bien au sein de l’entreprise qu’auprès du public. Conscient de l’attente générée, il rappelle que Rockstar Games vise la perfection et que la pression est immense. « L’arrogance est l’ennemie du succès continu« , a-t-il déclaré, soulignant que la concurrence est rude et que l’industrie du jeu vidéo évolue constamment. Ce souci de l’excellence, couplé à une communication maîtrisée, semble montrer que Rockstar Games et Take-Two Interactive sont déterminés à offrir une expérience à la hauteur des attentes, dans ce qui pourrait devenir un tournant historique pour le studio.