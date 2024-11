Les fans de Rockstar Games craignent que la présidence de Trump nuise à GTA 6

Alors que GTA 6 est officiellement programmé pour 2025, l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis inquiète certains fans de la franchise du studio américain Rockstar Games.

Une sortie en 2025 sous surveillance

La confirmation par le studio américain Rockstar Games de la sortie de GTA 6 pour l’automne 2025 a rassuré de nombreux fans, impatients de voir enfin arriver ce nouvel opus tant attendu. Toutefois, certains restent sceptiques, car Rockstar Games a une réputation de retarder ses jeux pour assurer un produit de qualité. La réélection de Donald Trump inquiète davantage, avec des craintes que le contexte politique influence indirectement le développement ou la commercialisation. Les fans redoutent qu’une atmosphère tendue puisse interférer avec le lancement, ou même la façon dont GTA 6 aborde certains thèmes sociaux et politiques.

Les mises en garde de Dan Houser

Dan Houser, cofondateur et vice-président de Rockstar Games jusqu’à son départ en 2020, avait partagé en 2018 son soulagement de ne pas lancer Grand Theft Auto 6 sous une présidence Trump, soulignant la difficulté de satiriser un contexte politique déjà perçu comme extrême. Ses propos sur la complexité de faire de la satire d’un monde où « la réalité dépasse la fiction » ont marqué les fans. Bien que Dan Houser ne soit plus impliqué dans GTA 6, son point de vue reflète les préoccupations de certains, qui craignent que la réélection de Donald Trump n’encourage Rockstar Games à limiter ou édulcorer certains aspects critiques de leur jeu.

La menace de censure…

Le Project 2025, une initiative controversée de la Heritage Foundation soutenue par des voix influentes de la droite américaine, envisage des restrictions potentielles sur les contenus jugés « immoraux » ou violents, y compris les jeux vidéo. Bien que Donald Trump se soit distancé du projet, les fans de GTA 6 s’inquiètent que ses idées inspirent une politique de censure plus stricte, qui pourrait limiter la liberté créative de Rockstar Games. La franchise GTA est connue pour son contenu explicite et ses critiques de la société. Si le Project 2025 prend de l’ampleur, Grand Theft Auto 6 pourrait subir des pressions pour modifier certains de ses éléments controversés.

vers une régulation accrue à cause de Donald Trump ?

Donald Trump a plusieurs fois dénoncé les jeux vidéo violents, les accusant de contribuer à la violence sociale et aux comportements antisociaux. Après des fusillades tragiques en 2019, il avait plaidé pour une réduction de la « glorification de la violence » dans les jeux, ce qui avait inquiété l’industrie du divertissement. Bien qu’aucune réglementation concrète n’ait vu le jour, les fans craignent qu’un retour de Trump au pouvoir ne ravive ces appels à la censure. GTA 6, avec ses représentations explicites de violence et de satire sociale, pourrait être particulièrement visé si la politique devenait plus sévère envers les contenus jugés inappropriés.