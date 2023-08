Rockstar Games : le scénariste Michael Unsworth quitte la firme étoilée

Le studio américain Rockstar Games perd en la personne de Michael Unsworth l'un de ses scénaristes historiques.

Depuis les départs de Leslie Benzies (fondateur de Build A Rocket Boy), Lazlow Jones et Dan Houser (fondateur d’Absurd Ventures), les problèmes internes de Rockstar Games ne cessent de fragiliser la structure à l’origine de Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. Si plusieurs développeurs vétérans méconnus ont abandonné le navire ces dernières années, celui de Michael Unsworth est une nouvelle perte de taille pour la filiale de Take-Two Interactive. Nommé vice-président de l’écriture en 2021, il devait reprendre en main le scénario de GTA 6 dont les grandes lignes ont été écrites par Dan Houser, le cofondateur de Rockstar Games.

Rockstar Games va devoir faire sans Michael Unsworth pour GTA 6

Michael Unsworth est un écrivain accompli qui a travaillé pendant plus de 16 ans pour Rockstar Games en tant que responsable créatif sur certaines des franchises de jeux vidéo les plus acclamées par la critique et ayant connu le plus grand succès commercial de tous les temps. Il possède une connaissance approfondie de la narration interactive, du développement de personnages et de la conception de jeux en monde ouvert, ainsi qu’une grande expérience de la constitution et de la gestion d’équipes créatives.

GTA 6, l’écriture du scénario est menacée ?

Alors que l’annonce officielle de GTA 6 avec un trailer se fait toujours désirer par les fans du monde entier, la perte d’une plume affûtée comme celle de Michael Unsworth ne peut que compliquer l’écriture du scénario du nouveau Grand Theft Auto de Rockstar Games. Néanmoins, il est bon de rappeler que le scénario de Red Dead Redemption 2 a été modifié en long et en large dans les dernières semaines de son développement par Dan Houser, Michael Unsworth et les autres membres du staff éditorial.