Dan Houser officialise la création d’Absurd Ventures

Le studio britannique Absurd Ventures in Games de Dan Houser est renommé en Absurd Ventures.

La mission d’Absurd Ventures, structure basée au Royaume-Uni, et plus précisément dans les bureaux du 1 Ashley Road basés à Altrincham (Cheshire), est de construire des univers narratifs, de donner vie à des personnages et d’écrire des histoires pour une grande variété de genres pour de nombreux médias comme les romans graphiques, les livres, les podcasts, les films, l’animation ou encore les jeux vidéo ainsi que d’autres contenus interactifs.

L’aventure du transmédia avec Absurd Venture

Dan Houser, fondateur d’Absurd Ventures depuis presque deux ans, a déclaré :

Nous avons créé Absurd Ventures pour développer de nouveaux univers et raconter de grandes histoires, partout et de toutes les manières possibles.

Actuellement, Absurd Ventures n’a pas encore annoncé de projet spécifique. L’année dernière, Dan Houser, ancien vice-président de Rockstar Games (également directeur créatif et scénariste principal des licences Grand Theft Auto, Red Dead Redemption et Bully), a rejoint le conseil consultatif de Revolving Games, un spécialiste dans la blockchain pour le jeu vidéo.