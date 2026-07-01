Google transforme Gmail en assistant IA avec Gemini Live

La recherche vocale dopée à Gemini arrive en bêta dans Gmail sur mobile. Pratique pour fouiller sa boîte mail, mais l’accès reste très limité.

En bref Gmail teste la recherche vocale avec Gemini Live.

La fonction arrive en bêta sur mobile.

Accès réservé aux offres IA payantes.

Retrouver un mail perdu en parlant à son téléphone, voilà le vrai pitch. Google commence à déployer en bêta Gmail Live, une fonction qui permet de fouiller sa boîte de réception à la voix avec Gemini. L’idée est simple, et franchement assez logique pour une app qu’on ouvre dix fois par jour.

Parler à sa boîte mail, l’idée devient concrète

Avec Gmail Live, vous pouvez demander à Gemini de retrouver des infos précises dans vos e-mails en langage naturel. Typiquement, des dates de voyage à venir ou l’endroit où se cache la confirmation d’une commande. Plus besoin de taper un mot-clé à l’ancienne dans la barre de recherche, même si, bon, ça marchait déjà pas mal.

Le principe reprend l’expérience de Gemini Live, ces échanges vocaux en direct avec le chatbot de Google, mais cette fois intégrés directement dans Gmail. Et c’est là que la manœuvre devient claire, faire entrer l’IA générative dans les apps que tout le monde utilise déjà.

Un déploiement discret, déjà visible chez certains

Chez certains utilisateurs sur Android et iOS, la fonction commence déjà à apparaître avant son lancement plus large prévu cet été. C’est 9to5Google qui a repéré ça.

Concrètement, une icône Live s’affiche dans le champ de recherche, avec le bouton Gemini juste à côté. Un appui dessus ouvre Gmail Live en plein écran. L’interface affiche aussi un avertissement rappelant qu’il s’agit encore d’une bêta, un bouton pour quitter et revenir à la boîte de réception, ainsi qu’un interrupteur pour couper le micro. Classique, mais propre.

Google veut étendre Live à tout son écosystème

Ce n’est pas un gadget isolé. Google pousse la même logique dans plusieurs services, avec des variantes de Gemini Live attendues dans Docs et Drive dans les prochains mois.

Pour Docs, l’idée est de transformer un flot d’idées dictées à la volée en brouillon structuré, avec la possibilité d’aller chercher des éléments dans d’autres apps si vous donnez votre accord. Keep doit aussi récupérer des fonctions du même genre, et Android Authority a déjà vu cette version circuler.

Pourquoi ça compte, et pour qui ce sera réservé ?

Le plus intéressant, ce n’est pas juste la commande vocale. C’est la promesse d’une recherche plus naturelle dans des boîtes mail souvent ingérables. Le bémol, lui, est très concret, il existe déjà un petit temps d’attente avant que les commandes vocales soient traitées.

Et surtout, tout le monde n’y aura pas droit. Dans un premier temps, ces fonctions Gemini seront réservées aux abonnés Google AI Pro et Google AI Ultra. Les clients pros de Google Workspace, eux, pourront les essayer en aperçu. Bref, l’IA pratique, oui. Mais derrière un abonnement.