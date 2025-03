Gmail passe à la recherche par pertinence grâce à l’intelligence artificielle

Google améliore l'expérience Gmail en utilisant l'intelligence artificielle pour trier les emails par pertinence plutôt que par ordre chronologique.

Tl;dr Google met à jour Gmail en utilisant l’intelligence artificielle pour afficher les emails par pertinence.

Les utilisateurs peuvent choisir entre trier par « pertinence » ou « récence » grâce à un nouveau bouton.

La fonctionnalité est accessible sur le web et les applications Gmail, avec une extension future pour les utilisateurs professionnels.

Une recherche plus rapide et plus précise

La mise à jour de Gmail permet à l’intelligence artificielle de tenir compte de plusieurs facteurs pour trier les résultats de recherche. Parmi ces facteurs, on retrouve la recence des emails, les messages les plus cliqués et les contacts les plus fréquents. Cela permet de faire ressortir les emails les plus importants pour l’utilisateur, et non simplement ceux qui sont arrivés récemment. Google précise que ce changement vise à économiser du temps et à faciliter l’accès à l’information pertinente. Fini le tri chronologique classique, la recherche devient beaucoup plus ciblée et intelligente.

Un toggle pour personnaliser la recherche

Malgré ce changement, Google a bien compris que certains utilisateurs préfèrent toujours un tri chronologique de leurs emails. C’est pourquoi la mise à jour inclut un nouveau bouton permettant de basculer entre les résultats « les plus pertinents » et « les plus récents ». Cette option s’adresse aux utilisateurs qui préfèrent l’ancienne méthode de tri, tout en offrant une flexibilité pour les autres. En offrant cette possibilité, Google permet à chacun de personnaliser son expérience de recherche selon ses besoins spécifiques, rendant l’outil plus adaptable.

L’impact sur les utilisateurs de Gmail

Cette fonctionnalité est déjà disponible à l’échelle mondiale pour les utilisateurs des comptes Google personnels, aussi bien sur le web que dans l’application Gmail sur Android et iOS. La mise à jour s’inscrit dans une série d’améliorations récentes de Gmail, qui cherche à se rapprocher des fonctionnalités d’Apple Mail. Elle vient également en réponse à la concurrence accrue entre les applications de messagerie, notamment après l’introduction d’outils similaires dans iOS 18. Google souhaite ainsi améliorer l’expérience de ses utilisateurs pour rester compétitif face aux autres services de messagerie.

Vers un avenir plus intelligent avec Gemini

Cette mise à jour n’est qu’un des nombreux ajouts récents à Gmail. En effet, Google a intégré la fonctionnalité Gemini, qui permet d’ajouter des événements à Google Agenda directement depuis un email. Gmail a également introduit les « cartes de résumé », qui permettent de réaliser des actions directement depuis la boîte de réception, comme le suivi de colis, l’enregistrement de vol ou la gestion de factures. Les utilisateurs peuvent même discuter directement avec Gemini pour obtenir des informations concernant leurs emails. Ces nouvelles fonctions montrent que Gmail continue d’évoluer pour offrir une expérience utilisateur toujours plus fluide et intelligente.