Google présente Gemma, un nouveau modèle d’IA ouvert et léger

Cette conception repose sur la technologie qui alimente les modèles d'IA Gemini de Google.

Tl;dr Google a lancé un modèle IA ouvert nommé Gemma.

Il utilise les mêmes recherches que les modèles Gemini de Google.

Gemma est plus performant que d’autres modèles ouverts, selon Google.

L’outil peut être utilisé pour développer des applications alimentées par l’IA.

Google présente Gemma, un système d’intelligence artificielle ouverte

Pour continuer à contribuer à la communauté ouverte, Google a lancé un modèle d’intelligence artificielle (IA) ouvert baptisé Gemma. Ce nouvel outil, selon le géant technologique californien, est dérivé des mêmes recherches et technologies qui ont été mises à profit pour la construction de ses modèles IA Gemini.

Gemma : un cygne noir dans le monde de l’IA

Disponible en deux tailles, Gemma 2B et Gemma 7B, ce modèle arrive dans des versions pré-entraînées et réglées pour répondre à des instructions spécifiques. Avec ces variantes, Google assure que Gemma dépasse de nombreux “modèles plus grands en ce qui concerne les critères clés”. Par ailleurs, ces dispositifs seraient assez légers pour fonctionner directement sur l’ordinateur portable d’un développeur.

Processus de formation sûr et protégé

Google a mis l’accent sur la protection des données en déclarant avoir utilisé des techniques automatisées pour éliminer toute information personnelle des données utilisées pour la formation. Un processus d’apprentissage par renforcement basé sur des retours humains a également été mis en place pour garantir un comportement responsable des variantes d’instruction de Gemma. Ce modèle peut être utilisé par des entreprises et des développeurs indépendants pour créer des applications alimentées par l’IA, notamment si aucun modèle ouvert actuellement disponible ne correspond à leurs exigences de puissance.

Plans d’avenir

Google a également annoncé son intention de proposer davantage de variantes de Gemma à l’avenir pour une gamme d’applications encore plus diverse. En attendant, ceux qui souhaitent commencer à travailler avec ces modèles peuvent y accéder via la plateforme de science des données Kaggle, les cahiers Colab de l’entreprise ou via Google Cloud.