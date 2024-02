Des ingénieurs de Google transforment un PlayStation Portal pour émuler des jeux PSP

On se rapproche de plus en plus de la réalisation d'une véritable console de jeu portable Sony.

S’éloignant de sa fonction originelle de simple relais de la PlayStation 5, le PlayStation Portal de Sony a réussi à se faire une place parmi les favoris des gamers. Comble de l’ironie, l’appareil est souvent en rupture de stock, bien qu’il ne se soit établi au départ que comme un moyen de streaming des jeux depuis la PlayStation 5.

Ce succès a poussé deux ingénieurs de Google à pousser les limites de la plateforme. Ils affirment avoir réussi à faire fonctionner nativement sur le Portal l’émulateur de PlayStation Portable, PPSSPP, modifiant ainsi l’unité portable pour qu’elle puisse fonctionner indépendamment. Andy Nguyen, l’un des ingénieurs derrière cet exploit, déclare que le projet a nécessité “plus d’un mois de travail acharné”.

After more than a month of hard work, PPSSPP is running natively on PlayStation Portal. Yes, we hacked it. With help from xyz and @ZetaTwo pic.twitter.com/AXuRROo6Ip

— Andy Nguyen (@theflow0) February 19, 2024