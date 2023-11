Google Pixel 8 : toutes les nouveautés autour de l’IA

Avec ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et surtout sa nouvelle puce Tensor G3, Google propose tout un tas de nouvelles fonctionnalités autour de l'intelligence artificielle. Présentation.

Google a officialisé récemment ses smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Bien que ces appareils disposent de nouveaux écrans, nouveaux capteurs et autres améliorations hardware, c’est vraiment la nouvelle puce Tensor G3 qui se montre la plus impressionnante. Grâce à cette dernière, la firme de Mountain View introduit tout un tas de fonctionnalités IA dont vous pouvez profiter sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Best Take

Best Take est probablement la fonctionnalité dont tout le monde parlera sur ces nouveaux appareils, en bien ou en mal. Lorsque vous prenez plusieurs clichés de groupe en même temps, il devient possible de choisir le meilleur visage pour chaque personne dans la photo pour les avoir tous dans une seule et même photo.

Une fonction “bizarre” qui montre le chemin parcouru par la technologie. La prochaine photo de groupe que vous publierez sur vos réseaux ne sera peut-être pas la réalité : il s’agira d’une composition pour vous assurer que personne ne cligne des yeux, n’éternue ou ne tourne la tête au moment crucial.

Magic Editor

Vous connaissez probablement Magic Eraser, la fonction de Google qui permet de supprimer rapidement des éléments sur une photo. Désormais, le géant déploie Magic Editor, une nouvelle option qui utilise l’IA générative pour améliorer une image. Vous pouvez déplacer un sujet d’une zone à une autre, ajuster l’arrière-plan avec des options préconfigurées ou remplir un espace avec du contenu généré par l’IA.

Améliorations de Magic Eraser (Pixel 8 Pro)

Magic Eraser sur les Pixel 8 Pro peut désormais retirer des éléments plus imposants et générer de nouveaux pixels pour remplir les zones vides.

Audio Magic Eraser

Audio Magic Eraser analyse l’audio dans un clip vidéo pour identifier les différents sons et les organiser en différentes pistes. Vous pouvez alors contrôler chacune d’entre elles, réduire les niveaux des bruits qui vous ennuient et augmenter les autres.

Améliorations de Call Screen

Call Screen est l’une des meilleures fonctionnalités des Pixel, elle utilise un assistant vocal IA. Désormais, Call Screen pourra faire la différence entre un appel indésirable et un appel légitime. Dans ce dernier cas, l’assistant vocal IA indiquera à celui qui appelle qu’il ou elle essaie de l’avoir en ligne et vous alertera ensuite, avec un résumé de la situation et une série d’options, y compris décrocher le téléphone, signaler l’appel comme indésirable ou prendre un message.

Cette fonction peut aussi gérer les appels contextuels, comme le cabinet d’un docteur qui appelle pour confirmer un rendez-vous. L’assistant va vous proposer un simple résumé et vous pouvez tapoter sur Confirmer pour laisser l’assistant confirmer pour vous. Dans quelque temps, ces mises à jour seront aussi opérationnelles sur les Pixel Watch et Pixel Watch 2 lorsque appairées avec un smartphone doté d’une puce Tensor.

Traductions en direct

Lorsque vous rédigez des messages via la dictée vocale, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro peuvent traduire vos mots en temps réel. Si vous voulez partager un message en espagnol, par exemple, parlez simplement en français et le téléphone traduira automatiquement.

Lire à voix haute

Cette nouvelle fonctionnalité permet de rester appuyé sur le bouton d’alimentation pour que le Pixel commence à lire une page à voix haute.

Gboard

Gboard utilise désormais l’IA pour corriger les fautes de frappe, de grammaire et autres erreurs qui peuvent survenir quand vous tapez au clavier. Tapotez simplement sur “Plus de corrections” pour voir ce que l’IA peut vous proposer.

Si vous avez un Pixel 8 Pro, vous aurez des suggestions meilleures encore dans Gboard. Cette fonction arrivera en décembre.

Résumé

Si vous n’avez pas le temps de lire tout un article, le Pixel 8 peut le résumer pour vous. Sur les longs articles, vous trouverez un nouveau bouton “Résumé” qui utilise l’IA pour dégager les points importants dans des textes courts faciles à lire.

Video Boost

Video Boost est une autre fonction qui arrivera dans quelque temps. Chaque image de votre vidéo est traitée quand vous filmez, ajustant des éléments comme la couleur, la luminosité, la stabilisation et le grain. Elle utilise aussi Night Sight Video pour que les scènes sombres soient plus claires. Voilà qui semble très prometteur.

Enregistreur

Après un Pixel Drop en décembre, l’Enregistreur prendra en charge les résumés en local sur les Pixel 8 Pro.

Zoom Enhance

Les gens réclament de pouvoir zoomer dans les films et séries depuis des années, Google a bien l’intention de rendre cela possible. Une nouvelle fonction Zoom Enhance va améliorer de manière intelligente le zoom numérique en local, grâce à l’IA pour améliorer la netteté. Arrivée prévue en décembre.

Assistant Avec Bard

L’Assistant avec Bard est exactement ce que cela veut dire. Google a combiné Google Assistant avec son chatbot IA Bard pour proposer un assistant numérique plus puissant intégré dans l’écosystème Google. Vous pourrez alors faire des requêtes plus complexes à l’assistant, comme lui demander de parcourir vos emails importants pour savoir ce que vous avez manqué et l’assistant parcourra votre boîte de réception Gmail pour vous résumer tout cela.

Comme ChatGPT, Assistant avec Bard reconnaît aussi les images. Vous pouvez prendre une photo de quelque chose dans le monde réel et l’assistant pourra répondre à des questions sur cette photo.

Cette fonction est en cours de déploiement pour les premiers testeurs. Elle sera proposée de manière facultative à tous les utilisateurs de Pixel 8 dans les prochains mois.