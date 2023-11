Google Search renforce son aide aux utilisateurs pour les sciences et les maths. De nouvelles très pratiques font leur apparition en ce qui concerne les STEM. Présentation.

Si Google continue de séparer ses produits recherche et IA générative, les fonctionnalités proposées par les deux sont de plus en plus proches. En juin, Google annonçait des améliorations significatives à son chatbot IA, Google Bard, avec des capacités de raisonnement logique améliorées et notamment la possibilité de résoudre des problèmes mathématiques, des questions de programmation informatique et les prompts de manipulation de chaînes de caractères plus efficacement. La dernière mise à jour en date ajoute des fonctions similaires à deux de ses produits les plus populaires, à savoir Google Search et le toujours très utile Google Lens.

Google Search : votre enseignant toujours à portée de main

Il n’est pas rare d’être frustré parce que l’on ne parvient pas à résoudre un problème de maths, que l’on soit proche de la solution ou non. Dans ces cas-là, on pourrait apprécier d’être poussé dans la bonne direction. Ce rôle, qui est normalement celui du professeur, peut désormais être celui de Google Search. Google demande simplement que vous saisissiez votre équation dans la barre de recherche et le moteur va tenter de la résoudre en vous donnant le raisonnement logique et les étapes pas-à-pas.

Voilà qui devrait être très pratique, notamment lorsque les mots ne permettent d’expliquer les choses, comme en géométrie.

Par exemple, si vous voulez trouver l’aire d’un triangle et que vous n’avez qu’un schéma avec la longueur de deux côtés, il est difficile d’expliquer le problème à Google. Avec les nouvelles capacités de Google Lens, prenez une photo du schéma, ou dessinez-le vous-même, et combinez cette image avec un problème existant et attendez que Google vous fournisse la solution détaillée. Google Lens peut aussi être utilisé pour identifier des concepts scientifiques dans des images, comme des graphiques.

Les concepts des STEM désormais mieux appréhendés via Search

Au-delà de vous faciliter la vie pour résoudre des problèmes de maths et de physique, ces mises à jour de Google Search servent toutes les STEM. C’est le cas, par exemple, de la fonctionnalité “diagrammes interactifs”, qui devrait faciliter la tâche aux étudiants pour apprendre et comprendre des sujets complexes grâce à des diagrammes 3D simples à comprendre.

Google prend l’exemple des mitochondries dans le post sur son blog. Il est possible de savoir ce que sont les mitochondries, mais avoir un dessin détaillé permet de visualiser les choses et de mieux comprendre, plus rapidement. C’est précisément ce à quoi sert la nouvelle fonctionnalité de diagrammes 3D, vous permettant d’explorant des schémas interactifs contenant les définitions et concepts importants pour près de 1 000 sujets relatifs aux sciences.

Cela signifie que vous pouvez désormais utiliser Google Search pour visualiser et interagir avec des modèles 3D de concepts liés aux STEM. Cela peut être très pratique pour mieux comprendre des sujets et mieux les mémoriser.

Ces nouvelles fonctionnalités de Search et Lens sont autant d’outils inestimables pour les étudiants et chercheurs du monde entier. L’avenir nous dira si ces deux-là seront un jour intégrées dans un seul et même produit combinant la puissance de la recherche de Google avec les capacités en constante amélioration de l’IA générative.