Google simplifie l'accès à l'effacement de l'historique de navigation de Chrome. Comment effacer rapidement l'historique de navigation dans Google Chrome sur Android.

Ce que vous faites sur Internet est entre vous et votre fournisseur d’accès. Ou tout du moins, il devrait en être ainsi. Mais prêtez votre téléphone à quelqu’un et, soudain, celui-ci a accès à tout ce que vous avez consulté récemment. Oups. Il n’est pas difficile d’effacer son historique de navigation sur Chrome, mais l’opération n’est pas nécessairement instantanée. Nombre d’utilisateurs laissent ainsi l’historique s’empiler, sans y penser plus que cela.

Google avait simplifié les choses par le passé, mais seulement si vous utilisiez la bonne application. Pour effacer rapidement votre historique de navigation, il suffisait alors d’ouvrir l’app Google, de tapoter sur votre profil dans le coin supérieur droit, puis de choisir “Effacer les 15 dernières minutes” et voilà, l’historique le plus récent disparaissait comme par magie.

Le seul problème avec cette option est qu’il faut utiliser l’app Google. Laquelle utilisez-vous le plus souvent ? L’app Google ou Chrome ? Très probablement la deuxième. Et c’est logique, dans la mesure où la majorité du temps passé à naviguer sur le web via notre téléphone se fait avec un navigateur. Pourquoi cette fonctionnalité n’a-t-elle pas d’abord été intégrée dans Chrome ? Mystère. Mais elle est enfin là.

Google a déployé une mise à jour à Chrome sur Android pour que les utilisateurs puissent effacer les quinze dernières minutes de l’historique de navigation directement depuis l’app concernée. Ouvrez simplement Chrome, tapotez sur le menu avec les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis choisissez “Effacer les données de navigation”. “15 dernières minutes” devrait être l’option par défaut, mais vous pouvez tapoter sur ce menu pour changer la période à effacer. Ensuite, tapotez simplement sur “Effacer les données”. Vous verrez alors une alerte “15 dernières minutes effacées” apparaître pour confirmer.

Une fois encore, effacer son historique de navigation n’était pas très difficile avant l’introduction de cette fonctionnalité. Il fallait tapoter sur le même menu avec les trois petits points, choisir “Historique” puis “Effacer les données de navigation” et choisir “15 dernières minutes”. Cette méthode existe toujours, mais il est désormais plus simple et plus rapide d’y accéder. Appréciable.