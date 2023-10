Quelles différences entre les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro ? Ces deux smartphones sont très similaires, mais proposent certaines différences qu'il convient de bien avoir à l'esprit avant de choisir.

Maintenant que l’événement Made by Google est derrière nous et que la firme de Mountain View a enfin officialisé ses derniers smartphones Android maison, avec leur lot de nouveautés, il est temps de s’intéresser en détails aux fameux Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Quelles sont leurs différences ? Et lequel choisir ?

Taille d’écran et caméras

Le Pixel 8 est l’option la plus abordable, à partir de 799 €, ce qui signifie que Google a dû faire quelques concessions ici ou là. Cela commence par la taille de l’écran : le Pixel 8 propose une dalle de 6,2 pouces, comme l’iPhone 15 Pro. Le Pixel 8 Pro, à partir de. 1 099 €, a un écran de 6,7 pouces.

Cette différence se traduit aussi dans la résolution proposée. Le Pixel 8 affiche 1 080 x 2 400 pixels avec un ratio 20:9 à 428 PPI. Le Pixel 8 Pro, quant à lui, est à 1 344 x 2 992 pixels, un ratio 20:9, 489 PPI. Ces deux écrans sont impressionnants, mais si vous préférez les plus grands, le Pixel 8 Pro devrait avoir votre préférence.

Leurs caméras sont un autre point de différence. Tous deux ont un capteur principal de 50 MP, mais le Pixel 8 n’a qu’un objectif ultrawide de 12 MP tandis que le Pixel 8 Pro dispose en outre d’un ultrawide à 48 MP et un téléobjectif à 48 MP. Tous deux ont un capteur frontal Dual PD à 10,5 MP et tous ces capteurs profitent des fonctions IA de Google, pour des photos époustouflantes avec l’un ou l’autre.

RAM, stockage et batterie

Le Pixel 8 est proposé avec 128 ou 256 Go de stockage, le Pixel 8 Pro avec 512 Go ou 1 To. Le Pixel 8 affiche par ailleurs une autonomie de plus de 24 heures grâce à sa batterie de 4 575 mAh et Google annonce une autonomie similaire pour le Pixel 8 Pro, avec sa batterie de 5 050 mAh. Peu importe votre choix, vous aurez un bon stockage et une autonomie décente, a fortiori avec les améliorations apportées par Android 14.

La RAM sur le Pixel 8 est limitée à 8 Go. Le Pixel 8 Pro, lui, en offre 12 Go. Si 8 Go sont tout à fait suffisants pour le quotidien, celles et ceux qui jouent beaucoup à de gros jeux auront tout intérêt à préférer les 12 Go de RAM du 8 Pro.

Quelles similitudes

Les deux appareils disposent de la dernière puce maison du géant, la Google Tensor G3. Tous deux ont droit à Android 14 et recevront sept années de mises à jour logicielles garanties.

De plus, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont tout un tas de nouvelles fonctionnalités IA, dont la “gomme magique audio” pour réduire les distractions sonores dans les vidéos et “meilleure prise”, qui superpose les meilleurs visages sur une série de photos de groupe pour avoir la meilleure possible. Ces deux appareils sont aussi certifiés IP68, pour une résistance à l’eau et à la poussière, et embarquent la puce de sécurité Google Titan M2, pour un déverrouillage via la reconnaissance faciale et l’empreinte digitale.

Quel Pixel 8 est fait pour vous ?

Tout dépend de ce que vous recherchez. Si vous pensez l’utiliser pour des tâches intenses ou que vous voulez ce qui se fait absolument de mieux, le Pixel 8 Pro est votre meilleure option. Mais si vous voulez simplement voir ce que le nouveau Google Pixel a à offrir, le Pixel 8 standard est plus que suffisant, notamment avec la puissance de la puce Google Tensor G3.

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont disponibles à la vente dès à présent. Le Pixel 8 est proposé en Vert Sauge, Noir Volcanique et Rose, le Pixel 8 Pro en Bleu Azur, Noir Volcanique et Porcelaine.