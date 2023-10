Vous pouvez désormais générer des images via l'IA directement dans la barre de recherche de Google. Il y a cependant encore de nombreuses limitations pour ce faire.

À la fin du mois de décembre dernier, il fallait aller sur des sites dédiés pour utiliser des prompts en langage naturel et générer des images grâce à l’IA. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Google a annoncé que les utilisateurs qui ont accepté la Search Generative Experience (SGE) peuvent générer des images via l’IA directement depuis la barre de recherche standard.

La SGE est la vision de la recherche du futur selon le géant américain. Plutôt que de puiser depuis des sites dans une liste donnée, le système va synthétiser une réponse cohérente au prompt donné par l’utilisateur en langage naturel en utilisant les mêmes données que celles qui ont permis d’établir la liste de liens. Ces mises à jour sont une extension naturelle de cette expérience, en retournant simplement les images générées (via l’IA de texte-vers-image Imagen de l’entreprise) plutôt que du texte généré. Les utilisateurs n’ont qu’à saisir une description de ce qu’ils veulent – un capybara qui cuisine le petit-déjeuner dans l’exemple de Google – et, en quelques instants, l’algorithme va créer quatre alternatives, vous pourrez en choisir une et l’affiner. Il sera aussi possible d’exporter les images ainsi générées vers Drive ou de les télécharger.

De plus, les utilisateurs pourront générer des images directement dans Google Images. Ainsi, si vous cherchez une “disposition de table minimaliste pour Halloween”, là encore selon l’exemple de Google, ou “des idées pour une niche qui fait peur”, vous pourrez taper cela dans la barre de recherche et Google génèrera une image. Le plus cool dans tout cela, c’est que vous pouvez ensuite utiliser Google Lens sur cette image générée pour chercher des produits bien réels qui ressemblent à ce que l’IA a imaginé pour vous.

Il y a cependant encore de nombreuses limitations pour ce faire

Il y a, bien sûr, certaines limitations. Tout d’abord, vous devez avoir activé Google Labs et avoir accepté le programme SGE pour utiliser ces fonctionnalités. De plus, la génération d’images n’est accessible qu’aux personnes résidant aux États-Unis, pour des soumissions en anglais et pour les utilisateurs de plus de 18 ans. Cette dernière condition est assez étrange dans la mesure où Google a ouvert la SGE aux adolescents.

La firme de Mountain View intensifie aussi ses efforts de lutte contre la technologie d’IA générative. Les utilisateurs ne pourront pas créer d’images photoréalistes de visages humains. Si vous voulez un capybara photoréaliste en train de faire cuire du bacon, pas de souci, mais un Colonel Sanders photoréaliste qui fait cuire du bacon, ça ne passera pas. Il sera par ailleurs aussi impossible de générer des images de personnes connues.

Enfin, Google implémente son système SynthID développé par DeepMind et annoncé le mois dernier. SynthID est un filigrane visuellement indétectable permis d’indiquer qu’une image est générée par l’IA, donner quelques informations sur son créateur et sa date de création. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles via l’onglet Labs dans l’application Google sur iOS et Android et sur la version desktop de Chrome à certains utilisateurs dès aujourd’hui. Comme à l’accoutumée, davantage y auront droit dans les jours et semaines à venir.