Google étend ses outils autour de la durabilité et de l’électrique

Alors que les vagues de chaleur et autres inondations se multiplient et gagnent en intensité aux quatre coins du globe, nous avons besoin de toute l’aide disponible pour mieux comprendre notre environnement et mieux anticiper, et ce, sans casser la banque, si l’on peut dire. Pour cela, Google a annoncé des nouveautés et une expansion de ses services autour de la durabilité et de l’électrique. Véhicules électriques, énergie pour la maison, sécurité, aménagement de la ville et plus encore.

Google donne ainsi davantage d’informations pour savoir si un véhicule électrique pourrait vous convenir, et le cas échéant, lequel. Dans 21 pays, un Fuel Cost Calculator amélioré permet d’estimer l’argent qu’une voiture électrique pourrait vous faire économiser, en prenant en compte les frais de recharge annuel pour un modèle en particulier par rapport aux dépenses annuelles en essence pour une voiture thermique du même gabarit. Aux États-Unis uniquement, pour le moment, des recherches comme “best electric cars” peuvent proposer de comparer l’autonomie et le tarif. Il est aussi possible de visionner les avantages gouvernementaux qui ont cours. De la même manière, dans les prochaines semaines, il sera possible de visualiser jusqu’où vous pouvez aller en voiture électrique sur telle route américaine. Cette fonctionnalité devrait arriver dans le courant de l’année 2024 en Europe.

Les recherches autour de l’énergie domestique ont droit à une amélioration similaire. La prochaine fois que vous chercherez des informations sur un chauffage ou une climatisation, vous pourrez comparer leur efficacité énergétique et consulter les offres financières disponibles.

Le géant américain veut être présent sur tous les fronts

Face aux catastrophes naturelles en augmentation, Google étend ses outils comme Flood Hub. Cette plateforme était disponible dans 80 pays, elle inclut désormais 800 localisations en bord de rivière aux États-Unis et au Canada. Google s’est aussi associé avec le US Forest Service pour utiliser le machine learning et effectuer une mise à jour à plus grande échelle de son modèle de propagation des incendies, ceci pour aider les pompiers dans leur combat.

La firme de Mountain View augmente aussi son influence sur les décisions dans l’aménagement des villes en introduisant une nouvelle fonctionnalité Google Earth montrant le flux solaire de chaque bâtiment par année. Un outil Cool Roofs sera par ailleurs bientôt disponible dans 15 villes du monde pour indiquer les zones dans lesquelles l’intégration de toitures froides pourrait être bénéfique.