Google révèle le design de son Pixel 8 avant l'événement iPhone d'Apple. Rendez-vous le 4 octobre prochain pour tout savoir de ces nouveaux appareils.

Alors que le monde de la tech a les yeux tournés sur l’officialisation des Apple iPhone 15 la semaine prochaine, Google a voulu que vous n’oubliiez pas qu’il a, lui aussi, de nouveaux Pixel dans ses cartons. Le géant américain a publié un aperçu de ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro sur YouTube, révélant que les téléphones seront disponibles en précommande le même jour que leur annonce officielle, à savoir le 4 octobre.

Google révèle le design de son Pixel 8 avant l’événement iPhone d’Apple

La vidéo de la firme de Mountain View n’est qu’un teasing du design des appareils, dans la mesure où l’on n’apprend rien des fonctionnalités ou des spécifications de ces smartphones qui remplaceront bientôt les Pixel 7 et 7 Pro. Google a aussi publié une nouvelle page sur son Google Store montrant justement les Pixel 8 et 8 Pro ainsi que la Pixel Watch 2. 9to5Google a par ailleurs remarqué que le texte alternatif décrit les coloris des modèles affichés comme étant Rose et Porcelaine.

Ces futurs appareils sont déjà apparus plusieurs fois ces derniers temps et certains suspectent des leaks intentionnels pour tenter de voler un peu la vedette à Apple. Il y a quelques jours, l’entreprise publiait (et supprimait dans la foulée) un simulateur de Pixel 8 Pro à 360° qui permettait aux visiteurs de voir l’appareil sous tous les angles. Cette “fuite” confirmait certaines fonctionnalités déjà évoquées par plusieurs rumeurs, dont un capteur de température, un slot SIM physique et trois des coloris disponibles (bleu, porcelaine et noir). La société avait aussi publié une photo d’une personne tenant un Pixel 8 Pro porcelaine le jour même de l’envoi des invitations pour l’événement d’Apple.

Rendez-vous le 4 octobre prochain pour tout savoir de ces nouveaux appareils

Parmi les nombreuses autres fuites, certaines annoncent que le modèle le plus haut de gamme disposera d’un capteur principal 50 MP (qui accueille 50 % de lumière supplémentaire) et un capteur ultrawide 64 MP fabriqué par Sony. De plus, une batterie 5 000 mAh et compatible avec la charge rapide 27 W est attendue.

Google prévoit de révéler ces appareils durant un événement dédié le 4 octobre prochain à New York City. “Vous êtes invité(e) à un événement physique Made by Google durant lequel nous introduirons les derniers appareils en date de notre gamme Pixel”, peut-on lire dans l’invitation.