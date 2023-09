Le Sony Xperia 5 V est équipé d'un très performant capteur de 52 MP. Parfaitement équipé pour la photo et la vidéo, mais pas uniquement.

Sony a dévoilé son smartphone Xperia 5 V avec des fonctionnalités haut de gamme et un capteur en moins. L’entreprise promet une “expérience musique et vidéo extraordinaire” grâce à son écran HDR, ses haut-parleurs améliorés et autre, le tout pour un prix moindre que le modèle Xperia 5 IV.

Les smartphones de la marque misent beaucoup sur les capteurs, et celui-ci ne fait pas exception. Le Xperia 5 V (“five five”) dispose du même capteur de 52 MP Exmor T BSI Type 1/1,35 pouce que le Xperia 1 V. Autrement dit, un capteur extrêmement rapide et très doué en faible luminosité. Par ailleurs, Sony a amélioré le mode bokeh via IA pour offrir des clichés “plus proches des standards obtenus avec les appareils à objectifs interchangeables.”

À l’arrière, seulement deux capteurs – le Exmor T 48 MP et un ultrawide 12 MP 16 mm – et non plus trois comme sur le Xperia 5 IV. Cependant, le capteur principal dispose d’une résolution bien plus élevée que le téléobjectif de 12 MP précédent, et peut passer dynamiquement entre des focales de 24 et 48 mm (équivalent environ à 48 et 96 mm), pour que vous profitiez d’un zoom optique équivalent à 2X.

Comme auparavant, vous pouvez filmer en 4K jusqu’à 120 fps en HDR, avec stabilisation optique de l’image et une stabilisation électronique gyroscopique 5 axes. Enregistrement HDR et suivi oculaire sont aussi de la partie, tout comme des préréglages couleur “Creative Look” et une nouvelle app Video Creator qui vient créer automatiquement une vidéo selon vos choix. Les créateurs audio ont aussi un micro dédié à la voix pour “capter votre voix même lorsqu’il y a d’autres voix et bruits dans les environs.”

Parfaitement équipé pour la photo et la vidéo, mais pas uniquement

Ce Sony Xperia 5 V est aussi une machine pour le divertissement, avec un écran OLED HD+ de 6,1 pouces (1 080 x 2 520 pixels). Pour les films, on retrouve le même moteur que les TV Bravia X1, ainsi qu’un nouveau système de haut-parleur frontal offrant des “basses puissantes et profondes” sans nécessiter de haut-parleurs externes. Grâce à sa technologie d’économie d’énergie, la batterie de 5 000 mAh, l’appareil peut durer plus de 24 heures sur une seule charge et devrait conserver 80 % ou davantage de sa capacité après trois ans.

Le Xperia 5 V devrait aussi être parfait pour le jeu vidéo, grâce à son processeur Snapdragon 8 Gen 2, son taux de rafraîchissement de 120 Hz et un plus grand système de dissipation de chaleur. Il est disponible en deux variantes, avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 Go de stockage, extensible. On citera aussi son égaliseur audio, son micro pour le chat vocal et sa fonction d’enregistrement d’écran.

Le Sony Xperia 5 V n’est pas donné. Il sera disponible “fin septembre” en Europe au tarif de 999 €.