Sony Interactive Entertainment rachète Audeze

L'acquisition d'Audeze va renforcer les efforts de Sony Interactive Entertainment en matière d'innovation dans le domaine de l'expérience audio pour l'écosystème PlayStation.

Leader dans le domaine de la technologie audio et pionnière des casques de jeu haut de gamme, Audeze devient une filiale de Sony Interactive Entertainment, mais continuera à fonctionner de manière indépendante et à développer des produits multiplateformes avec des technologies brevetées comme les haut-parleurs magnétiques planaires qui offre une expérience sonore digne des casques haut de gamme utilisés par les ingénieurs du son professionnels. Ces derniers seront d’ailleurs utilisés dans le casque-micro sans fil Pulse Elite et les écouteurs sans fil Pulse Explore qui accompagneront la sortie de la PlayStation Portal.

Audeze, un expert de l’audio pour Sony Interactive Entertainment

Basée à Santa Ana, en Californie (USA), Audeze est un fabricant de produits audio haut de gamme qui offre la reproduction sonore la plus précise qui soit. Les produits Audeze, conçus à partir des dernières innovations des matériaux et technologies, sont fabriqués avec une grande précision. L’engagement d’Audeze en matière de recherche, de développement et de qualité audio sans compromis se reflète dans toutes les facettes de ses produits de pointe.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré :

Audeze est une marque de premier plan dans le domaine des casques, et cette acquisition souligne l’importance que Sony Interactive Entertainment accorde à l’innovation et à l’offre de la meilleure expérience audio aux joueurs PlayStation. Nous sommes ravis d’intégrer l’expertise d’Audeze dans l’écosystème PlayStation, en nous appuyant sur les progrès considérables que nous avons réalisés avec le Tempest 3D AudioTech de la PS5 et le casque sans fil Pulse 3D.

Sankar Thiagasamudram, PDG d’Audeze, a ajouté :