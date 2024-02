Google enrichit Messages avec Gemini et ajoute des résumés de textes IA pour Android Auto

Lors du MWC, des mises à jour pour Android ont été annoncées, introduisant notamment de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité et des commandes pour diffuser Spotify.

Google annonce une pluie de mises à jour pour Android

Lors du Mobile World Congress de cette année, Google a présenté une série de mises à jour pour Android, comprenant une intégration avec Gemini dans l’application Messages et la création de résumés de textes par intelligence artificielle (IA).

Réduction des distractions avec Android Auto

Pour minimiser les distractions lors de la conduite due aux messages incessants, l’un des points clés de ces mises à jour est une dose d’intelligence artificielle pour Android Auto. Désormais, si votre groupe de chat inonde votre téléphone de messages ou si une personne vous envoie un texte très long, Android Auto se charge de résumer automatiquement ces messages et de vous lire une version plus concise. Outil pratique, il suggère également des réponses et des actions basées sur les messages, comme le partage de votre heure d’arrivée prévue.

Accroitre l’accessibilité grâce à l’intelligence artificielle

Google n’a pas oublié l’accessibilité lors de ses annonces. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des légendes d’image générées par l’IA dans l’application Lookout. Ces légendes permettent de créer des descriptions pour les images trouvées en ligne ou reçues dans des messages et de les lire à voix haute pour l’utilisateur. Ce service innovant est disponible en anglais pour commencer, mais devrait se déployer au niveau mondial.

Une meilleure connexion avec Spotify

En outre, Google offre de nouveaux contrôles de diffusion pour Spotify, baptisés Spotify Connect. Cette fonctionnalité, déjà disponible pour YouTube Music, permet aux utilisateurs de basculer sans effort entre leurs différents appareils, par exemple de leurs écouteurs à un haut-parleur. Google continue donc de développer des outils pour rendre notre vie quotidienne un peu plus facile et un peu plus connectée.