Qu'est-ce que Google Gemini ? Quelles différences avec ChatGPT ? On vous dit tout.

Les chatbots IA sont plus populaires que jamais, et il y a aujourd’hui nombre d’options au-delà de ChatGPT d’OpenAI. Un concurrent particulièrement intéressant est Google Gemini, qui était auparavant baptisé Google Bard. Ce chatbot IA puise ses informations de l’internet et utilise le dernier modèle de langage Gemini en date créé par la firme de Mountain View.

Qu’est-ce que Google Gemini ?

Bard, ou Gemini comme le géant l’appelle désormais, est la réponse de Google à ChatGPT. C’est un chatbot IA conçu pour répondre à diverses requêtes et tâches, tout en offrant le dernier modèle de langage IA en date. Comme la plupart des autres chatbots, y compris ChatGPT, Gemini peut résoudre des problèmes mathématiques, aider à écrire des articles et autres documents, ainsi que d’autres tâches pour lesquelles une IA générative peut participer.

Qu’est-il arrivé à Google Gemini ?

Rien. Google a simplement changé de nom. Bard est désormais Gemini et Gemini est la nouvelle maison pour tous les projets Google concernant l’IA. Le géant américain indique vouloir tout rassembler dans un seul et même écosystème, ce qui explique pourquoi un changement de nom était important. Vous pouvez toujours accéder à Gemini via l’ancienne adresse bard.google.com, mais vous êtes désormais redirigé(e) vers gemini.google.com.

Comme ChatGPT, Gemini est propulsé par un grand modèle de langage (LLM) et conçu pour proposer des réponses compréhensibles par l’homme à vos requêtes. Avant, Gemini utilisait le modèle de langage PaLM 2 de Google, mais la firme de Mountain View a depuis quelque temps publié une mise à jour ajoutant Gemini Pro, le modèle le plus complexe et le plus efficace. Exploiter Gemini avec deux modèles de langage différents a permis à Google de voir le bot en action de plusieurs manières. Gemini peut être utilisé depuis n’importe quel appareil en visitant le site du chatbot, comme ChatGPT.

Qui peut accéder à Google Gemini ?

Gemini est actuellement proposé en bêta expérimentale. Google est toujours à pied d’œuvre sur son chatbot et espère pouvoir encore l’améliorer. De fait, les réponses, requêtes ou tâches échangées avec Gemini sont analysées par les ingénieurs de Google pour aider l’IA à évoluer.

Pour commencer à utiliser Gemini, allez sur gemini.google.com et connectez-vous.

Quelles langues Gemini prend-il en charge ?

Gemini est actuellement compatible avec 40 langues. Google n’a pas déclaré avoir l’intention d’en ajouter davantage, mais un document d’aide précise la liste : allemand, anglais, arabe, bengali, bulgare, chinois (simplifié et traditionnel), coréen, croate, danois, espagnol, estonien, farsi, finlandais, français, grec, gujarati, hébreux, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, kannada, lettonien, lituanien, malayalam, marathi, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovaque, slovène, swahili, suédois, tamil, tchèque, telugu, thaï, turc, ukrainien, urdu et vietnamien.

(Note : à l’heure d’écrire ces lignes, Google Gemini Advanced n’est optimisé que pour l’anglais, mais Google indique que le système devrait fonctionner avec n’importe quelle langue compatible.)

Quelles fonctionnalités propose Gemini ?

Comme ChatGPT, Gemini peut répondre à des questions basiques, aider à coder et résoudre des équations mathématiques complexes. De plus, Google a ajouté la prise en charge de la recherche multimodale en juillet, permettant aux utilisateurs de proposer des images comme du texte pour initier une recherche. Ceci, ajouté aux autres capacités du chatbot, permet au bot de réaliser des recherches d’images inversées. Google peut aussi inclure des images dans ses réponses, celles-ci sont récupérées depuis les résultats des recherches en ligne.

Google a aussi récemment ajouté la possibilité de générer des images dans Gemini via son modèle Imagen. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité en demandant au bot de “créer une image”. Cela permet au chatbot de faire jeu égal avec ChatGPT, qui propose aussi la génération d’image.

Gemini est-il connecté à internet ?

Oui, Google Gemini est connecté à internet. Le chatbot avait déjà un accès à internet plus large que ChatGPT, ce qui signifie que le modèle est entraîné sur des données à jour trouvées sur internet. C’est un avantage certain par rapport à ChatGPT, qui a profité d’un accès complet à internet il y a quelques mois seulement, mais cela peut aussi laisser la place à la désinformation.

Quelle précision pour Google Gemini ?

Maintenant que le chatbot utilise Gemini Pro, il s’agit de l’un des chatbots les plus précis disponibles à l’heure actuelle sur le web. Cependant, de précédentes expériences avec Gemini ont montré que le bot peut être sujet aux hallucinations ou accorder du crédit à de fausses informations trouvées via des recherches Google. C’est un problème sur lequel Google travaille dur et le géant est parvenu à améliorer les résultats et la gestion de ces cas délicats ces derniers mois. Cependant, comme n’importe quel chatbot, Gemini est toujours capable de créer des contenus qui ne sont pas véridiques ou plagiés. De fait, il est recommandé de toujours vérifier les réponses proposées par un chatbot comme Gemini, pour bien vous assurer que celles-ci sont originales et avérées.

Gemini est-il gratuit à utiliser ?

Gemini est actuellement gratuit, mais Google propose aussi un système d’abonnement qui permet de profiter du meilleur, Gemini Advanced. Le service est proposé dans le cadre de l’offre Google One AI Premium, à 19,99 $ par mois, équivalent à ChatGPT Plus donc. L’avantage, ici, bien sûr, est que vous avez aussi 2 To de stockage sur Google Drive, ainsi que l’accès à Gemini dans Gmail, Docs, Slides, Sheets et autre. Cette fonctionnalité était auparavant connue sous le nom de Duet AI, mais est depuis tombée sous la coupe de Gemini.

Il y a une app pour cela

Google lance aussi une app mobile dédiée à Gemini, sur Android dans un premier temps. Google proposera une expérience similaire dans l’app Google sur iOS très bientôt. Actuellement, l’app mobile Gemini n’est disponible que sur certains appareils et uniquement en anglais pour les utilisateurs américains. Cependant, Google prévoit d’étendre la liste des pays et les langues. De plus, l’app mobile prend déjà en charge la majorité des fonctionnalités, comme Google Assistant. Nous devrions probablement voir les deux fusionner d’ici peu.

Où se situe Gemini par rapport à ChatGPT ?

Gemini est un concurrent solide pour ChatGPT, a fortiori maintenant que Gemini peut proposer des résultats très similaires à ceux de GPT-4. L’interface est très proche et les deux chatbots peuvent gérer la majorité des requêtes et tâches que vous leur donnerez. L’introduction récente par Google d’une offre payante en fait toujours ue option plus accessible, dans la mesure où Gemini Pro et plus proche de GPT-4 que l’option gratuite de ChatGPT ne l’est. Vous aurez aussi des réponses davantage à jour grâce à l’accès à internet de Gemini, même si vous utilisez la version gratuite. Pour connecter ChatGPT à internet à l’heure actuelle, il faut soit utiliser Copilot, qui utilise GPT-4 avec la recherche Bing, ou vous abonner à ChatGPT Plus.

Google avait partagé davantage d’informations pour la comparaison entre Gemini et GPT-4V, l’une des dernières versions en date de GPT-4, et il s’avère que les résultats sont plus précis dans certains domaines, selon le géant américain. Cependant, il est difficile de savoir exactement lequel est le meilleur, tous deux ayant leurs forces. Le mieux reste de faire réaliser une tâche aux deux systèmes pour évaluer laquelle vous paraît la meilleure face à vos besoins.

Google travaille aussi sur d’autres systèmes propulsés par l’IA, lesquels pourraient être inclus à l’avenir dans Gemini. Pour l’heure, cependant, la firme de Mountain View préfère garder pour elle certains de ses plus gros développements, comme MusicLM, qui utilise l’IA pour générer de la musique.