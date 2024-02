Google, vers une renaissance de Bard en Gemini avec une nouvelle application dédiée en préparation

On suggère dans un journal de modifications qui a fuité qu'une version payante avancée de Gemini sera disponible dès le 7 février.

Selon une fuite de document, Google serait sur le point de mettre en œuvre des “changements majeurs” dans son outil d’intelligence artificielle (IA), Bard. Le document indique que Google a l’intention de renommer Bard en Gemini.

Effectivement, si Google poursuit ce changement, cela pourrait être pour “la simplicité”. Le géant du web a, en effet, lancé son nouveau modèle d’IA multimodal, Gemini, en fin 2023 et a commencé à l’intégrer dans certains de ses produits existants, dont Bard faisait partie.

Google added a new changelog for Bard, and — oh boy — it's a big one!

The availability in Canada is awesome! That said I don't really understand the limitations with the app. That's disappointing as someone who lives in Europe.

Oh by the way… https://t.co/xM2snHVYJ9 is real. pic.twitter.com/QKgKrRjmM4

— Dylan Roussel (@evowizz) February 3, 2024