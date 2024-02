Joe Rogan décroche environ 250 millions de dollars de Spotify pour partager ses idées

Le nouveau contrat pluriannuel offre même la possibilité de diffuser son contenu sur d'autres plateformes.

Tl;dr Joe Rogan signe un nouveau contrat avec Spotify à 250 millions de dollars.

Le contrat permet à Spotify de diffuser les podcasts de Rogan sur d’autres plateformes.

Rogan est une source régulière de controverses malgré sa popularité.

Spotify est critiqué pour sa faible rémunération des artistes musicaux.

Joe Rogan, de nouveau avec Spotify

Joe Rogan, ancien animateur de Fear Factor apprécié de tous, a conclu un nouvel accord avec Spotify, dont la valeur avoisinerait les 250 millions de dollars, d’après le Wall Street Journal. Ce contrat est encore plus lucratif que le précédent signé en 2020, qui avait rapporté à l’humoriste près de 200 millions de dollars.

Un contrat aux termes avantageux

Balayant l’ombre d’un mystère, les termes précis de ce nouveau contrat “pluriannuel” n’ont pas été révélés. Néanmoins, plusieurs éléments notables en émergent. D’un côté, l’accord permet à Spotify de diffuser les podcasts de Rogan – y compris une version vidéo pour YouTube – sur d’autres plateformes, augmentant ainsi ses revenus basés sur les ventes publicitaires. De l’autre, il assure à Rogan, figure phare dans la réception de l’information sur la Covid, une rémunération garantie minimale, dont le montant reste inconnu.

Une popularité indéniable malgré les controverses

Malgré ses frasques et ses déclarations parfois mal informées sur le Covid, qui ont abouti à des appels à l’amélioration de la politique de désinformation de Spotify et des boycotts d’artistes, The Joe Rogan Experience reste le podcast le plus populaire de Spotify. Il dépasse même le nombre d’auditeurs du podcast de Travis Kelce sur Taylor Swift et de The Tucker Carlson Podcast. Il vaut la peine de noter que Neil Young a retiré sa musique de Spotify pour protester contre les déclarations de Rogan.

Un modèle économique critiqué

Spotify est également critiquée pour sa manière de rémunérer les artistes. En effet, les musiciens reçoivent peu ou parfois même rien du tout. Il est donc logique de se demander si une part de la “tarte Rogan” ne pourrait pas leur être versée. Hélas, cela ne semble pas être à l’ordre du jour.