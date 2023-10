Gmail s'offre de nouveaux outils pour lutter contre le spam. La lutte contre le spam est un combat de tous les instants.

Le spam par email existe peu ou prou depuis l’invention de l’email et la situation s’est évidemment largement dégradée au fil du temps. Cependant, Google tente de corriger cela en introduisant de nouvelles mesures de protection pour nos boîtes de réception. Dans un récent post sur son blog, la firme de Mountain View annonce de nouvelles étapes pour celles et ceux qui envoient des emails en masse.

À partir du mois de février 2024, quiconque voudra envoyer plus de 5 000 messages sur des adresses Gmail en un jour devra réaliser plusieurs opérations supplémentaires. L’expéditeur devra authentifier l’email – ce qui, selon Google, viendra mettre un terme à la faille exploitée par les personnes malveillantes qui tentent de menacer d’autres utilisateurs. L’authentification inclura plusieurs des meilleures pratiques recommandées de Google, comme utiliser l’authentification DKIM ou SPF pour votre domaine. Les gros expéditeurs d’emails devront aussi configurer une option de désabonnement en un clic pour les destinataires. De plus, Google commencera à mettre en place une “limite de spam claire” pour empêcher que les destinataires Gmail ne soient bombardés de messages non désirés. L’entreprise indique que cette limite est une “première dans l’industrie” et que les utilisateurs Gmail devraient recevoir bien moins de spam.

Les utilisateurs Yahoo profiteront aussi de ces nouvelles mesures de prévention contre le spam. Google explique avoir convaincu Yahoo d’implémenter les mêmes changements au début de l’année prochaine. Ces dernières années, Google et d’autres sociétés de la tech n’ont cessé de combattre les spammers qui envoient des emails pour arnaquer les utilisateurs les plus naïfs. Les spammers progressent constamment, ce qui signifie que Google doit aussi trouver de nouvelles mesures pour protéger ses utilisateurs.

“Ces changements sont comme une mise au point pour le monde de l’email, et en corrigeant quelques petites choses sous le capot, nous pouvons continuer de gérer les emails sans incident”, expliquait le responsable produit de Google, Neil Kumaran. “Mais comme tout ajustement, ce n’est pas quelque chose qui se règle en une seule fois. Proposer des emails plus sécurisés, facile d’utilisation et sans spam demande une collaboration et une vigilance constantes de la part de toute la communauté email.”

Bien que ces changements auraient dû être implémentés il y a plusieurs années, il est bon de voir que les géants de la tech restent proactifs vis-à-vis de la sécurité des utilisateurs. Nul ne contredira que le spam par email est devenu totalement hors de contrôle. Trop de gens, notamment les plus âgés, se font arnaquer, perdant parfois plusieurs milliers de dollars, après avoir répondu à un email contenant une escroquerie quelconque. Quant à savoir à quel point ces nouvelles mesures de Google amélioreront la situation, il faudra attendre de voir. Le spam existera tant que l’email existera, c’est certain, mais ces protections devraient faire du bien.