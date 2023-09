Comment créer un nouveau compte Gmail. Une opération très simple, sur une plateforme aussi complète qu'intuitive. Voici comment procéder.

Gmail est l’un des services email les plus populaires, peut-être même le plus populaire, de la planète. Et à juste titre. Il propose de nombreuses fonctionnalités et pratiquement tout le monde l’utilise. Si vous n’avez pas déjà d’adresse Gmail ou que vous voulez créer un tout nouveau compte, il est facile de le faire dès maintenant. Voici comment procéder.

Pour commencer, dirigez-vous sur le site Gmail et cliquez sur “Créer un compte”. Si vous êtes déjà connecté(e), cliquez sur votre profil dans le coin supérieur droit et choisissez “Ajouter un autre compte”. Depuis l’écran de connexion, choisissez “Créer un compte” puis l’option appropriée – très probablement “Pour mon utilisation personnelle.”

Maintenant, saisissez votre prénom, et votre nom si vous le souhaitez. Cliquez sur “Suivant”. Entrez ensuite votre date de naissance et votre sexe. (Vous pouvez choisir de ne pas le renseigner ou choisir “Personnaliser” pour le saisir manuellement. Google va alors vous laisser choisir.) Cliquez sur “Suivant”.

Il faut maintenant choisir son nom d’utilisateur. Ce qui n’est pas nécessairement une mince affaire tant la plateforme compte déjà d’utilisateurs. Une fois que vous avez le nom d’utilisateur qui vous convient, vous devez créer un mot de passe. Assurez-vous que ce dernier soit suffisamment fort et unique, pour que personne, humain ou ordinateur, ne puisse le deviner. Si votre mot de passe est vraiment mauvais, Google ne vous laissera de toute façon pas l’utiliser.

Ensuite, choisissez une adresse email de récupération, au cas où vous ne parviendriez plus à accéder à votre compte. C’est une étape optionnelle, mais des plus recommandées. Ajoutez un numéro de téléphone à votre compte. Là encore, c’est optionnel, mais recommandé. Google vous donne la possibilité de vérifier les informations de votre compte. Assurez-vous que tout est bon, puis saisissez “Suivant”. Google vous présente alors ses règles en matière de confidentialité. Si vous cliquez sur “Plus d’options”, vous pouvez personnaliser certaines d’entre elles, et notamment la manière dont Google gère votre activité sur le web et dans l’app, la personnalisation des publicités et l’historique YouTube. Lorsque vous êtes satisfait(e), cliquez sur “Je suis d’accord.”

Et voilà ! Vous êtes désormais propriétaire d’un nouveau compte Gmail, et avec cela d’un compte Google et tous les avantages qui viennent avec.