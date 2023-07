Gmail simplifie encore l'organisation des réunions. Deux nouveautés qui arriveront dans les semaines à venir.

D’une certaine manière, il est encore relativement complexe de planifier une réunion avec quelqu’un par email, que cette dernière doive avoir lieu en personne ou en ligne. Cela nécessite le plus souvent de passer par un système tiers comme Calendly ou d’échanger plus ou moins longtemps des propositions de dates et d’horaires jusqu’à trouver quelque chose qui convienne à tous les participants. Google tente aujourd’hui d’intégrer un système plus simple dans Gmail avec l’introduction d’une icône agenda directement dans la barre d’outils en bas de la fenêtre de votre brouillon.

Deux options apparaîtront lorsque vous cliquerez sur cette icône : “Proposer des moments où vous êtes libre” et “Créer un événement”. La première est totalement nouvelle, elle vous permet de sélectionner et partager les créneaux sur lesquels vous êtes disponible pour ledit événement. Lorsque vous cliquez sur l’option dans la barre d’outils, Google va ouvrir votre agenda sur la partie droite de l’écran sans fermer la fenêtre de votre brouillon. Vous pouvez alors choisir des horaires et des jours qui vous conviennent et les inclure directement dans votre message. Le destinataire peut alors choisir directement depuis l’email et vous recevrez tous les deux une invitation à l’événement.

L’option pour créer un événement est plus petite, mais peut potentiellement être plus significative, Google retirant l’action de génération d’un événement du menu aux trois petits points en haut à droite pour la placer directement dans la barre d’outils principale. Créer un événement Gmail pendant que vous rédigez un email viendra remplir automatiquement les informations du destinataire et proposer un résumé dans le corps.

Deux nouveautés qui arriveront dans les semaines à venir

Google déploiera ces mises à jour pour l’agenda pour les domaines à lancement rapide dans les deux prochaines semaines et pour ceux à lancement planifié durant la première moitié du mois d’août. Au démarrage, vous ne pourrez utiliser la fonction “Proposer des moments où vous êtes libre” que depuis votre agenda principal, et si vous envoyez des créneaux à plusieurs utilisateurs, Google n’ajoutera l’événement qu’à l’agenda du premier répondant.