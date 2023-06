Comment le nouvel outil de Gmail propulsé par l’IA vous aidera à écrire vos emails

Gmail proposera bientôt un nouvel outil d'aide à la rédaction des aides. Propulsé par son IA générative, bien évidemment. Et cela pourrait changer beaucoup de choses. Présentation.

Depuis 50 ans qu’il a été inventé, l’email a complètement révolutionné la manière dont nous communiquons, mais c’est aussi devenu une plaie. Nombre de nos tâches quotidiennes les plus ingrates ont transformé les emails en une véritable corvée. Fort heureusement, les clients email ont, eux aussi, énormément progressé. Gmail, par exemple, propose de nombreuses fonctionnalités pour vous simplifier la vie. Notamment sur la partie rédaction en elle-même. Durant son dernier événement Google I/O, Sundar Pichai a annoncé Help Me Write, un outil propulsé par l’IA du géant qui vous aidera à rédiger vos emails, messages texte et autres textes dans les apps de la firme de Mountain View.

Avec 1,8 milliard d’utilisateurs actifs sur Gmail au dernier pointage, Help Me Write devrait avoir un impact important quant à la manière dont nous communiquons par email. Voici ce qu’il faut savoir de cette nouveauté.

Cette nouvelle fonction pour la création d’email via l’IA générative dans Gmail permet d’aller plus loin encore que la fonction “Smart Compose” que Google avait introduite en 2018 et les “Smart Reply” en 2017.

Smart Reply offrait des réponses automatiques basiques et Smart Compose des suggestions à mesure que vous tapiez. Help Me Write va plus loin, offrant de créer le corps d’un email complet à partir d’une invite textuelle basique. Un bouton “affiner” peut permettre de raccourcir le texte ou au contraire d’élaborer. Il est aussi possible de le rendre plus formel. Et vous pouvez, bien sûr, éditer le contenu généré manuellement si vous le souhaitez avant de l’envoyer.

Dans sa démonstration durant la Google I/O, Sundar Pichai a utilisé Help Me Write pour rédiger un brouillon demandant un remboursement à une compagnie aérienne suite à l’annulation d’un vol. Help Me Write a créé l’email à partir des informations récupérées dans l’offre de remise envoyée par email par la compagnie.

Quant Help Me Write sera-t-elle à tous ?

Help Me Write est en test dans Google Docs et Gmail depuis le mois de mars dernier et un groupe similaire de testeurs de Google pourra commencer à utiliser cette fonction dans Google Sheets et Google Slides dans le courant du mois de juin.

Sundar Pichai déclarait que Help Me Write sera officiellement lancé aux utilisateurs Google via une mise à jour de Google Workspace, mais pour l’heure, il n’y encore aucune date précise. Patience !