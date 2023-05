Fortnite est désormais un eSport olympique. Le CIO poursuit son initiative pour rassembler la communauté du jeu vidéo.

Avez-vous déjà rêvé que vos talents sur Fortnite vous apportent la gloire olympique ? C’est désormais possible. Le Comité International Olympique (CIO) a ajouté Fortnite à la liste des Olympic Esports Finals. Une dizaine de joueurs des Fortnite Champion Series s’affronteront dans un tournoi soutenu par la Fédération internationale de tir sportif sur une map spéciale du jeu. Il n’y aura pas de matchs classiques – dernier homme debout – ou de démonstrations de constructions, mais cela permettra de voir certains des meilleurs joueurs du monde en pleine action.

Dans le même temps, le CIO a ouvert la vente de tickets pour la première Semaine olympique de l’eSport, avec pour point d’orgue les premières finales en physique de la série 2023. Si vous pouvez être à Singapour entre le 22 et le 25 juin, vous pourrez y assister pour 10 SGD (6,85 €) la journée ou 20 SGD (13,70 €) pour les trois jours à partir du 23 juin. Les matchs Fortnite auront lieu le 24 juin. Vous pourrez aussi suivre les diffusions en direct sur le site Olympics.com ainsi que les chaînes des jeux sur les réseaux sociaux.

L’Olympic Esports Series comporte déjà neuf jeux, des jeux qui sont pour la plupart des versions virtuelles de sports qui existent déjà “en vrai” avec des fédérations internationales. On retrouve par exemple Just Dance, la simulation de course Gran Turismo, le cyclisme Zwift et même les échecs. Cet événement fait suite aux Olympic Virtual Series de 2021, lesquels comprenaient cinq eSports. Le CIO poursuit son initiative de promouvoir l’eSport et de rassembler la communauté du jeu vidéo.

L’introduction d’une île Fornite est un pas de plus vers les objectifs de eSport du Comité : c’est une “compétition pacifique” avec un équivalent physique. Vous ne verrez toujours pas de compétition olympique sur Counter-Strike 2 ou League of Legends. Ceci étant dit, Fortnite est clairement le jeu le plus populaire à trouver sa place sans les Esports Series. En théorie, cela pourrait attirer un public qui, autrement, se tournerait vers des tournois eSport conventionnels.