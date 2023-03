Les Olympic Esports Series proposeront du Just Dance, du Gran Turismo et des échecs

Le CIO donne quelques détails concernant les Olympic Esports Series : neuf jeux, versions virtuelles de disciplines sportives traditionnelles, sont au programme.

Le Comité Olympique International (CIO) a dévoilé davantage de détails pour ses Olympic Esports Series, lesquels auront lieu à Singapour en juin. On retrouvera des facsimilés d’événements compétitifs bien réels plutôt que des jeux de la scène esport traditionnelle, si l’on peut dire, comme des titres de stratégie en temps réel, des jeux de combat et autres jeux de tir à la première personne.

Le CIO donne quelques détails concernant les Olympic Esports Series

Ce premier lot de neuf jeux couvre des disciplines déjà supervisées par des fédérations de sport internationales. On retrouve ainsi Just Dance et le jeu d’échecs en ligne Chess.com. Certains titres qui étaient apparus sur des événements précédents font leur retour, comme Gran Turismo et Zwift, qui demandent aux participants de pédaler sur un vélo en home-trainer. Il y aura aussi du tir à l’arc, du baseball, de la voile, du taekwondo et du tennis. Les manches de qualification pour tous ces jeux, qui comptent aussi des jeux mobiles, comme Tennis Clash, démarrent aujourd’hui.

“Le Mouvement Olympique rassemble les gens dans une compétition paisible”, déclarait David Lappartient, président de l’Esports Liaison Group du CIO. “Les Olympic Esports Series 2023 sont dans la continuité de tout cela, avec l’ambition de créer davantage d’espaces pour jouer, tant pour les joueurs que pour les fans de compétition de haut niveau.”

La Esports Series reprend le flambeau des Olympic Virtual Series, qui avaient eu lieu en 2021 peu avant les Jeux Olympiques de Tokyo. Cet événement esport proposait du baseball, du vélo (sur Zwift), de l’aviron, de la voile et des sports mécaniques. Le CIO explique que cette série avait attiré plus de 250 000 participants de 100 pays.

Bien que l’organisation ne commence tout juste à envisager l’idée d’intégrer les esports dans les “vrais” Jeux Olympiques, cette série fait partie des efforts du CIO engagés envers les plus jeunes et, qui sait, cela pourrait les motiver à faire du sport. Un plan stratégique approuvé par le CIO en 2021 incluait une recommandation à “encourager le développement des sports virtuels et à s’engager davantage avec les communautés du jeu vidéo.” Cela pouvait passer notamment par un effort de “renforcement des rôles et des responsabilités [des fédérations internationales] pour établir des formes virtuelles et simulées de sports en tant que discipline dans leurs régulations et stratégies.”

Neuf jeux, versions virtuelles de disciplines sportives traditionnelles, sont au programme

“La première idée est d’établir un pont entre les sports et l’espace du jeu”, déclarait Vincent Perieira, directeur du sport virtuel et du jeu vidéo au CIO, à Evening Standard. “Nous ne faisons pas d’opposition entre sports et jeux vidéo. L’idée est vraiment de savoir comment nous pouvons encourager les gens à faire les deux pour garder un bon équilibre.”

D’un côté, il est assez logique d’ancrer ces Esports Series dans des versions virtuelles de disciplines sportives traditionnelles. Les règles basiques du cyclisme virtuel, des échecs et du tennis devraient être faciles à comprendre pour les participants comme pour les spectateurs.

Ceci étant dit, le CIO passe certainement à côté de quelque chose en écartant des jeux comme League of Legends, Super Smash Bros. Ultimate, StarCraft II, Minecraft, Fortnite ou encore Counter-Strike: Global Offensive. Ces jeux (et de nombreux autres) ont des publics très conséquents qui ne s’intéresseraient peut-être pas aux Jeux Olympiques autrement. Qui sait, on pourrait un jour voir du Stardew Valley, du Tetris ou même du GeoGuessr aux Jeux Olympiques. Mais ce n’est pas pour tout de suite !