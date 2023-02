The Mageseeker, un RPG League of Legends par le studio de Moonlighter

2023 sera une grande année pour Riot Games et League of Legends. Pas moins de trois nouveaux jeux sont annoncés.

2023 devrait encore être une grande année pour les fans de Riot Games et de League of Legends. Le studio vient en effet d’annoncer la sortie non pas d’un, ni deux, mais bien trois jeux sous le label Riot Forge avant 2024. Cette liste s’ouvre avec The Mageseeker : A League of Legends Story, un nouveau jeu d’action RPGT de Digital Sun Games, à qui l’on doit le très réussi Moonlighter (2018). The Mageseeker vous plongera dans la peau de Sylas, le mage de Demacia adoré des fans, dans sa tentative de mener une révolution contre le royaume qui l’a emprisonné.

Riot présente le jeu comme un titre “2D hi-bit”, autrement dit avec un style pixel art qui profite de toutes les techniques de rendu modernes. À en juger par le trailer partagé par Riot, The Mageseeker semble puiser son inspiration de jeux comme Hyper Light Drifter et Titan Souls. Il sera normalement disponible au printemps sur PC et consoles.

Dans le courant de l’été, Riot publiera ensuite Convergence : A League of Legends Story. Double Stallion, studio basé à Montréal connu pour son travail sur Speed Brawl, est sur ce projet depuis 2019, au moins. Le jeu met en scène Ekko, l’un des champions de League of Legends qui fait une apparition dans la série animée Netflix Arcane, dans un jeu de plateforme d’action en 2D. Dans la mesure où Ekko est au centre de cette aventure, il faut s’attendre à manipuler le temps pour pouvoir résoudre les défis et énigmes proposés par Convergence.

Enfin, il y aura Song of Nunu : A League of Legends Story. Ce spinoff est l’œuvre du créateur de Rime, Tequila Works. Il devrait normalement arriver à l’automne. Sur les trois jeux dont les dates de lancement ont été dévoilées par Riot, Song of Nunu est peut-être celui que j’attends le plus dans la mesure où Nunu et Willump forment un duo adorable et Tequila Works a un très joli CV. Convergence et Song of Nunu seront disponibles sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam, GOG et le Epic Games Store.