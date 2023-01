League of Legends : le patch 13.2 reporté suite à une faille de sécurité ?

Le contenu du patch 13.2 de League of Legends impacté par une faille de sécurité. Certaines nouveautés n'arriveront probablement que dans la 13.3.

Riot Games, le studio à qui l’on doit League of Legends et Valorant, a indiqué tout récemment qu’une faille de sécurité pouvait affecter le planning de déploiement à court terme. Dans un tweet découvert par BleepingComputer, Riot expliquait ce vendredi que ses systèmes de développement avaient été compromis par une attaque d’ingénierie sociale survenue quelques jours auparavant.

“Nous n’avons pas encore toutes les réponses, mais nous voulions communiquer très tôt sur le sujet et vous faire savoir qu’il n’y a aucun signe que des données des joueurs ou de quelconques données personnelles aient pu être obtenues”, déclarait Riot. “Malheureusement, cela a affecté de manière temporaire notre capacité à publier du contenu. Bien que nos équipes travaillent activement sur un correctif, nous nous attendons à ce que cela impacte notre cadence de patches à venir sur plusieurs jeux.”

Le studio a promis de fournir davantage d’informations lorsque celles-ci seront disponibles. Ce vendredi, l’équipe de développement de League of Legends déclarait que l’incident pourrait affecter sa capacité à publier la version 13.2 du MOBA. Avant cet événement, Riot prévoyait de le déployer le 25 janvier, mais désormais, certains aspects de cette mise à jour, y compris l’évolution très attendue pour Ahri, l’un des champions les plus populaires du jeu, pourraient être reportés jusqu’au patch 13.3 en février. “L’équipe League travaille pour repousser les limites de ce que nous pouvons corriger pour pouvoir livrer le maximum de ce que nous avions prévu et tester l’équilibrage dans le temps qu’il nous reste”, pouvait-on lire sur le compte Twitter LoL officiel.

“Rien de ce qui aurait dû se retrouver dans la 13.2 ne sera en tous les cas annulé, il nous faudra peut-être simplement déplacer les choses qui ne peuvent pas être corrigées (comme les changements graphiques) à une date ultérieure”, précisait Andrei van Roon, directeur du League Studio chez Riot. À suivre !

Heads up, players. This may impact our delivery date for Patch 13.2. The League team is working to stretch the limits of what we can hotfix in order to deliver the majority of the planned and tested balance changes on time still. https://t.co/DJ8qAKSdQi

