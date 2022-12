Riot Games veut que la justice mette fin à son partenariat entre League of Legends et FTX

Riot Games tente de rompre son partenariat avec FTX, mais le studio ne veut pas tirer un trait sur la crypto.

Riot Games tente de sortir du partenariat de la League of Legends Championship Series avec FTX. Ce week-end, le studio a déposé un dossier auprès de cour de justice en charge de la faillit de FTX de mettre fin à l’accord de sponsoring de sept ans que les deux entreprises avaient signé en août.

Riot Games tente de rompre son partenariat avec FTX

Dans un mémo découvert par le créateur de Web3 is Going Just Great, Molly White, Riot explique que l’exchange lui diot toujours la moitié des 12,5 millions de dollars qu’il s’est engagé à payer en 2022 au studio pour afficher la marque FTX pendant les événements LCS. Riot ajoute que la société lui devra encore près de 13 millions de dollars pour 2023, avec le premier paiement trimestriel dû le 2 janvier 2023. Les paiements annuels de FTX à Riot sont planifiés pour augmenter chaque année jusqu’à la fin de leur accord en 2028.

Riot a aussi des intérêts un peu plus personnels dans cette affaire. Plus d’un an avant qu’il ne soit arrêté pour fraude, le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, admettait être “(tristement) célèbre pour ses parties de League of Legends pendant qu’il est au téléphone. Cette habitude de SBF est devenue une blague quand il est apparu évident qu’il n’était pas très doué sur ce jeu.

mais le studio ne veut pas tirer un trait sur la crypto

“Des images de M. Bankman-Fried en train de jouer à League of Legends ont été affichées à côté de texte décrivant son attitude cavalière pendant des réunions avec les investisseurs et son irresponsabilité avec les fonds d’entreprise. Ces images ont créé une histoire publique voulant que l’intérêt de M. Bankman-Fried dans League of Legends, une fois racontable et humaine, soit désormais irréfléchi et puéril”, déclare Riot. “Même le classement de M. Bankman-Fried dans League of Legends a été le sujet de commentaires en ligne avec des personnalités publiques comme Alexandria Ocasio-Cortez et Elon Musk.”

Mais si vous pensiez que Riot souhaite prendre ses distances avec la crypto à cause de l’implosion de FTX, sachez que si le studio veut rompre son partenariat avec l’exchange, c’est pour pouvoir en mettre un nouveau en place. “Plus longtemps Riot est empêché de commercialiser un partenariat avec un exchange et les actifs actuellement détenus par FTX, plus Riot subit de dommages.” Espérons maintenant que le studio ne se retrouvera dans une situation similaire dans le futur.