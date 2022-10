Riot Games fait l’acquisition du studio Wargaming Sydney

Wargaming Sydney sera bientôt renommé en Riot Sydney.

En rachetant Wargaming Sydney pour un montant non communiqué, l’éditeur américain Riot Games met la main sur un centre de développement de classe mondiale avec une expérience dans la création d’outils et de serveurs de prochaine génération. En plus de s’engager à produire des jeux d’envergure, ce studio qui deviendra prochainement Riot Sydney travaille d’ores et déjà sur plusieurs projets de recherche et développement ainsi que des prototypes pour de nouvelles fonctionnalités de jeu ou des portages vers les consoles.

