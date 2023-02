Affrontez l’IA de Sony dans Gran Turismo 7 si vous croyez savoir conduire

Sony introduit une IA dans Gran Turismo 7. Avez-vous le talent nécessaire pour affronter GT Sophy ?

Ce mardi, à partir de 10 h, les joueurs du monde entier pourront montrer tout leur talent de pilote de course contre l’IA de Sony GT Sophy, une intelligence artificielle qui met déjà la misère à nombre de joueurs professionnels de Gran Turismo 7. Cette nouvelle option arrive avec la mise à jour rev1.29 sur PlayStation 5. Les joueurs pourront s’aligner dans le mode “Gran Turismo Sophy Race Together” une fois la mise à jour installée et affronteront quatre adversaires GT Sophy différents, avec chacun disposant d’une voiture légèrement différente, dans des séries de quatre circuits classés par difficulté.

“La différence [entre les pilotes] est que, c’est essentiellement la puissance que vous avez face aux autres voitures sur la piste”, expliquait Michael Spranger à Engadget. “Vous avez différents niveaux de performances. Au niveau débutant, vous avez un véhicule bien plus puissant – dans la même classe, mais vous allez bien plus vite [que les concurrents].” Ce fossé se réduit lorsque vous augmentez la difficulté, jusqu’à avoir GT Sophy dans un véhicule aux performances similaires.

La Sophy contre laquelle vous luttez alors est la même Sophy que celle qui gagne contre des pros, explique Peter Wurman. L’intelligence artificielle n’a pas été modifiée avant la sortie. “La puissance que le joueur a est un avantage de voiture, qui permet d’être compétitif, mais sinon, GT Sophy est la même. Une très, très bonne pilote.”

À noter, il s’agit là d’un événement à durée limitée. Les courses contre GT Sophy ne seront disponibles que jusqu’à la fin du mois de mars. L’équipe Sony IA limite l’événement pour des raisons techniques, mais “principalement parce que c’est un nouveau mode de jeu et que nous voulons l’éprouver, obtenir des retours et itérer à partir de tout cela”, déclarait Peter Wurman. L’équipe n’a pas de détails à partager quant à la suite de ce projet.

“Nous pensons que cette technologie a un énorme potentiel pour améliorer l’expérience utilisateur dans différents types de jeux”, poursuit-il. Il ajoute que les IA comme GT Sophy peuvent accomplir beaucoup de choses en termes d’interactions avec les joueurs mais aussi pour jouer un rôle étendu. Cette “technologie est cruciale pour la création de contenu en elle-même. […] Elles vont aller sur ces circuits, prendre des informations très détaillées pour créer l’environnement et, plus de manière plus générale, on peut imaginer que l’IA a un énorme potentiel pour aider dans nombre de ces processus.”

Seuls les joueurs ayant atteint le Niveau 6 Collector pourront concourir contre l’IA de Gran Turismo.