Enola Holmes 3 change de décor et bouscule enfin sa formule

Netflix déplace Enola Holmes 3 à Malte et double l’enjeu: un mariage, puis l’enlèvement de Sherlock. Un virage plus audacieux qu’il n’y paraît.

En bref Enola Holmes 3 part à Malte

Sherlock devient la victime à sauver

Sortie mondiale le 1ᵉʳ juillet

Le plus intéressant dans Enola Holmes 3, ce n’est pas seulement son retour. C’est son déplacement. Après deux films ancrés dans une Angleterre victorienne grise, industrielle, presque étouffante, la saga part cette fois à Malte. Et ce simple choix change beaucoup de choses.

Les deux premiers volets utilisaient ce décor anglais pour appuyer les normes sociales rigides contre lesquelles Enola se battait. Là, la bande-annonce montre une île méditerranéenne lumineuse, avec un relief plus sec, une énergie visuelle forcément différente. Pour une franchise qui reposait déjà sur une formule solide, ce virage a quelque chose de malin.

Ce changement ne se limite pas au paysage. Philip Barantini, récompensé aux Emmy Awards, réalise ce troisième film, tandis que Jack Thorne reste à l’écriture. En gros, Netflix garde une colonne vertébrale familière, mais ajoute un autre regard derrière la caméra.

Un mariage qui tourne au test identitaire

La bande-annonce commence fort, avec Enola en robe de mariée, coincée dans un chariot et poursuivie par un cavalier masqué. Puis le film rembobine. On découvre la vie plus paisible qu’elle s’est construite avec Tewkesbury, avant sa demande en mariage.

Toute la famille part ensuite à Malte, parce que la tradition des Holmes veut que les mariages s’y déroulent. Sauf que ce mariage n’a rien d’une parenthèse romantique simple. Enola aime Tewkesbury, mais craint d’y perdre son nom, et avec lui la réputation professionnelle qu’elle a mis du temps à construire. C’est bien vu, parce que le dilemme touche au cœur même de la série.

Sherlock enlevé, Enola au centre du jeu

Le poursuivant masqué n’est finalement pas un ennemi. C’est Watson, incarné par Himesh Patel, qui arrive à Malte pour prévenir Enola que Sherlock a été kidnappé.

Et là, la saga inverse sa dynamique. Au lieu d’avoir Sherlock en figure tutélaire, c’est lui la victime. Enola doit prendre la main, en plein jour de mariage. Le parallèle est assez propre, presque trop propre, entre la crise intime et l’enquête. Mais il fonctionne: en retirant Sherlock de sa position de force, le film oblige enfin sa sœur à sortir totalement de son ombre.

Pourquoi ce troisième film compte pour Netflix

Ce n’est pas un retour anodin pour Netflix. Depuis 2020, la franchise fait partie de ses belles réussites maison. Le deuxième film a cumulé 64 millions d’heures vues sur son week-end de lancement, et l’ensemble a été très bien reçu par la critique. Pas mal de suites se contentent de rejouer la même partition. Celle-ci tente autre chose, sans perdre son casting principal.

Enola Holmes 3 sortira dans le monde entier sur Netflix le 1er juillet. Et si le film tient la promesse de sa bande-annonce, la série pourrait enfin prouver qu’elle sait grandir sans se trahir.