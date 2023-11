Enola Holmes : un troisième film est en préparation

L'histoire de la sœur détective de Sherlock Holme va se poursuivre avec un troisième film.

À la fin du deuxième film, Enola avait ouvert un nouveau bureau à Londres pour son agence de détectives en plein essor, derrière le studio de jiu-jitsu d’Edith (Susan Wokoma), et elle et Tewksbury (Louis Partridge) avaient enfin déclaré leur amour l’un pour l’autre. Quant à son grand frère grincheux, le célèbre Sherlock Holmes (Henry Cavill), il a désormais un nouveau colocataire en la personne du Dr John Watson (Himesh Patel), et son adversaire le plus célèbre, Moriarty (Sharon Duncan-Brewster), s’est échappé de la garde à vue et est en liberté.

Enola Holmes 3 est annoncé par Netflix

Le scénario étant encore en cours d’écriture, il est évidemment trop tôt pour savoir de quoi va parler Enola Holmes 3, mais étant donné qu’Enola Holmes 2 s’est arrêté avec une fin ouverte, il y a encore beaucoup d’histoire à raconter.

Scott Stuber, responsable de Netflix Film, a déclaré :

Vous savez, Millie Bobby Brown est une grande star locale pour nous. Je veux dire, évidemment, Stranger Things est énorme pour nous, et nous la voyons grandir en tant qu’actrice. Nous avons un film intitulé Damsel avec elle au printemps, que j’attends avec impatience, de Juan Carlos Fresnadillo. Ensuite, nous devons faire en sorte que ce personnage corresponde à la réalité. La propriété intellectuelle de Holmes est étrangement élastique. Évidemment, Warner Bros a fait un travail incroyable avec Robert Downey Jr. et Jude Law, alors l’idée que nous puissions étendre cette propriété intellectuelle avec elle est excitante. Nous travaillons donc à nouveau sur un scénario pour tenter d’y parvenir. Mais oui, c’est une aspiration. Nous voulons en faire un autre.