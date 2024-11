Enola Holmes 3 avance : Netflix trouve un réalisateur et Millie Bobby Brown devrait revenir

Netflix confirme l'avancement du projet "Enola Holmes 3" en trouvant son réalisateur. On s'attend à ce que l'actrice Millie Bobby Brown reprenne son rôle emblématique dans cette suite très attendue.

Tl;dr La franchise Enola Holmes prépare son troisième film.

Millie Bobby Brown devrait revenir au casting.

Le réalisateur Philip Barantini promet une version plus sombre.

Enola Holmes, la suite

La franchise Enola Holmes, dont la diffusion est assurée par Netflix, s’apprête à prendre un nouveau tournant avec l’annonce d’un troisième volet. Millie Bobby Brown, actrice principale de la franchise, devrait reprendre son rôle dans ce nouvel opus.

Un nouveau réalisateur à la barre

Selon Deadline, c’est le réalisateur de Boiling Point, Philip Barantini, qui serait attaché à la réalisation du film. Millie Bobby Brown, quant à elle, devrait commencer le tournage après avoir terminé la cinquième saison de Stranger Things, bien que son contrat ne soit pas encore finalisé.

Un tournant plus sombre

Si les détails du scénario restent pour l’instant confidentiels, le rapport de Deadline mentionne que la vision de Barantini pour le film serait une version plus sombre et mature de la franchise. Il aurait même comparé son approche à l’impact qu’a eu le film ‘Le Prisonnier d’Azkaban’ sur la saga Harry Potter.

Millie Bobby Brown, une actrice incontournable

Millie Bobby Brown sera également à l’affiche du film « The Electric State » des frères Russo, également produit pour Netflix. « Millie porte un film très important sur ses épaules », a déclaré Joe Russo. « Elle est l’une des actrices les plus charismatiques de sa génération, elle a rendu notre travail très facile. Elle rend l’histoire très agréable à regarder et brise votre cœur à plusieurs reprises dans le film. »