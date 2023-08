Dune: Part Two reporté à mars 2024 à cause de la grève des scénaristes. Cela bouleverse aussi les sorties de deux autres films très attendus.

La sortie de Dune: Part Two a été reportée au 15 mars 2024 alors que la grève des scénaristes et des acteurs bat son plein, selon Variety. Le film très attendu devait normalement sortir dans les salles obscures le 3 novembre, mais Warner Bros. et le producteur Legendary Entertainment se sont entendus pour le repousser de plus de quatre mois – très probablement parce que le film ne pourrait profiter de son plein potentiel au box office sans la publicité des stars de son casting -.

Le studio et la société de production ont retardé aussi longtemps que possible le report du film, d’après une information de The Hollywood Reporter, mais il aura fallu, pour tenir la date initiale, démarrer la campagne de promotion au début du mois de septembre. Les deux partis espéraient que ce temps supplémentaire permettrait au casting, qui compte notamment Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh et Christopher Walken, de participer à ce grand programme marketing.

Outre Dune: Part Two, Godzilla x Kong: The New Empire et Lord of the Rings: The War of the Rohirrim ont été reportés aux 12 avril 2024 et 13 décembre 2024, respectivement. Ces dates ont aussi été décidées pour gérer la nouvelle date de sortie de Dune: Part Two.

Cela bouleverse aussi les sorties de deux autres films très attendus

La grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood est le résultat de tensions de longue date concernant un grand nombre de soucis, mais le principal reste les paiements résiduels de la part de Netflix et autres plateformes de streaming. Warner Bros. Discovery était au centre des discussions il y a quelque temps parce que le géant avait choisi de sortir certains films soit directement sur sa plateforme de streaming HBO Max (désormais Max), soit avec aucune ou très peu de disponibilité en salles. Cependant, le PDG, David Zaslav, déclarait l’année dernière que l’entreprise “repasserait complètement au cinéma” désormais.

Dune: Part One fut un jolis succès au box office avec 402 millions de dollars de recettes, mais l’engouement pour la suite est plus important encore. “Part One est davantage un film contemplatif. Part Two est un film bourré d’action, de guerre épique. Il est bien plus dense. Nous sommes allés dans des endroits nouveaux”, déclarait le réalisateur Denis Villeneuve.