Dune : Part Two explore les ténèbres d’Arrakis

Timothée Chalamet et Zendaya retournent dans le désert avec Dune : Part Two.

Réalisé par Denis Villeneuve à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Jon Spaihts d’après le roman de Frank Herbert, le film Dune : Part Two explorera le voyage mythique de Paul Atreides alors qu’il s’unit à Chani et aux Fremen tout en étant sur le sentier de la vengeance contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Confronté à un choix entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un avenir terrible qu’il est le seul à pouvoir prévoir.

Denis Villeneuve a déclaré :

Part Two de Dune est un film de guerre épique, beaucoup plus dense. Nous visitons Arakis. Nous découvrons de nouveaux lieux ; tout est nouveau dans cette deuxième partie. Dans le premier film, nous avons tourné 40% en IMAX, cette fois-ci, c’est du IMAX intégral.

Un trailer pour Dune : Part Two

Dune : Part Two sortira au cinéma le 1er novembre prochain. Le casting comprend Timothée Chalamet (Wonka, Call Me by Your Name), Zendaya (Spider-Man, Malcolm & Marie, Euphoria), Rebecca Ferguson (Mission : Impossible – Dead Reckoning), Javier Bardem (No Country for Old Men, Being the Ricardos), Josh Brolin (Glass Onion : A Knives Out Mystery, Army of the Dead), Stellan Skarsgård (Mamma Mia!, Avengers : Age of Ultron), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy, Thor : Love and Thunder), Charlotte Rampling (45 Years, Assassin’s Creed), Stephen McKinley Henderson (Fences, Lady Bird), Austin Butler (Elvis, Once Upon A Time…In Hollywood), Christopher Walken (The Deer Hunter, Hairspray), Florence Pugh (Black Widow, Little Women), Léa Seydoux (James Bond, Crimes of the Future) et Souheila Yacoub (No Man’s Land, Climax)

A noter que Dune : Part Two est produit par Denis Villeneuve, Mary Parent, Cale Boyter, Tanya Lapointe et Patrick McCormick pour Warner Bros Pictures et Legendary Pictures. Les producteurs exécutifs sont Josh Grode, Herbert W. Gains, Brian Herbert, Byron Merritt, Kim Herbert, Thomas Tull, Jon Spaihts, Richard P. Rubinstein et John Harrison, Kevin J. Anderson étant consultant créatif.