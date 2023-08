Scott Pilgrim Takes Off : la nouvelle adaptation prépare son arrivée sur Netflix

Netflix dévoile un teaser pour la série animée Scott Pilgrim Takes Off.

Basée sur les romans graphiques à succès de Bryan Lee O’Malley, qui ont été adaptés en 2010 dans le film d’action Scott Pilgrim vs the World, la série animée Scott Pilgrim Takes Off va ramener Scott Pilgrim, Ramona Flowers et ses sept ex maléfiques sur Netflix.

Un teaser pour Scott Pilgrim Takes Off

Scott Pilgrim Takes Off sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix à partir du 17 novembre prochain. Michael Cera sera de retour dans le rôle de Scott Pilgrim, le bassiste de 23 ans de Sex Bob-Omb, Mary Elizabeth Winstead dans le rôle de Ramona Flowers, Kieran Culkin dans le rôle de Wallace Wells, Anna Kendrick dans le rôle de Stacey Pilgrim, Brie Larson dans le rôle d’Envy Adams, Alison Pill dans le rôle de Kim Pine, Aubrey Plaza dans celui de Julie Powers, Johnny Simmons dans celui du jeune Neil, Mark Webber dans celui de Stephen Stills, Ellen Wong dans celui de Knives Chau, et Satya Bhabha, Chris Evans, Brandon Routh, Jason Schwartzman et Mae Whitman dans celui des Ex maléfiques.

La série animée Scott Pilgrim Takes Off est produite par Science SARU et est écrite par Bryan Lee O’Malley et BenDavid Grabinski, avec une musique d’Anamanaguchi et Joseph Trapanese.