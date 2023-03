Scott Pilgrim : la série animée de Netflix est officialisée

Une adaptation animée des romans graphiques Scott Pilgrim est en préparation pour la plateforme de streaming Netflix.

Evoquée par la presse au début de l’année, la série animée Scott Pilgrim est une réalité. Science SARU (Devilman Crybaby, Inu-Oh, Tatami Time Machine Blues) assurera l’animation avec Abel Gongora à la réalisation. Anamanaguchi, qui a composé la musique du jeu vidéo Scott Pilgrim vs. the World, fournira des chansons originales. Ils travailleront sur la partition avec Joseph Trapanese. Edgar Wright, qui a réalisé et coécrit le film, participera à la production exécutive via Complete Fiction aux côtés de Nira Park. Marc Platt, Jared LeBoff et Adam Seigel de Marc Platt Productions se chargeront également de la production exécutive, tout comme Michael Bacall. Universal Content Productions se charge de la production.

🚨🚨THIS IS NOT A DRILL!🚨🚨 Announcing Scott Pilgrim, an anime series voiced by the cast of the 2010 film! It comes from executive producers Edgar Wright, Bryan Lee O’Malley, and BenDavid Grabinski and is animated by Science Saru. pic.twitter.com/8iyZuaj6eL — Netflix (@netflix) March 30, 2023

Bryan Lee O’Malley et BenDavid Grabinski, producteurs, co-auteurs et showrunners de la série animée Scott Pilgrim, ont déclaré :

Nous réunissons à nouveau le gang ! Un casting exceptionnel, parfaitement assemblé par Edgar Wright. Et avec Science SARU à la tête de l’animation, cela sera phénoménale et nous ne pouvions pas rêver d’une meilleure équipe pour cette aventure. Nous avons hâte que les fans et les nouveaux venus découvrent ce que nous et nos partenaires de Science SARU avons concocté. Cela va être une sacrée aventure.

Le casting original du film Scott Pilgrim sera de retour dans la série animée

Michael Cera : Scott Pilgrim

Ramona Flowers : Mary Elizabeth Winstead

Kieran Culkin : Wallace Wells

Anna Kendrick : Stacey Pilgrim

Brie Larson : Envy Adams

Alison Pill : Kim Pine

Aubrey Plaza : Julie Powers

Johnny Simmons : jeune Neil Nordegraf

Mark Webber : Stephen Stills

Ellen Wong : Knives Chau

Matthew Patel : Satya Bhabha

Lucas Lee : Chris Evans

Todd Ingram : Brandon Routh

Jason Schwartzman : Gideon Graves

Mae Whitman : les ex maléfiques

Scott Pilgrim, un trailer du film

Les romans graphiques Scott Pilgrim de Bryan Lee O’Malley suivaient le personnage principal, Scott, un jeune fainéant et bassiste vivant à Toronto. Il tombe amoureux d’une fille nommée Ramona Flowers, mais doit d’abord vaincre ses sept ex maléfiques pour qu’ils puissent sortir ensemble. Six volumes du roman graphique ont été publiés, le dernier étant paru en 2010.