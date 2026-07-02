Disney+ relance Les mômes de l’Apocalypse, avec un vrai défi timing

Disney+ mise sur une version live-action de The Last Kids on Earth. Le projet a du potentiel, mais son format pilote change déjà la donne.

En bref Disney+ commande un pilote live-action

La saga peut tenir très longtemps

Le temps peut compliquer le casting

Ce qui frappe ici, c’est le détour. Les mômes de l’Apocalypse (The Last Kids on Earth) a déjà eu droit à une adaptation chez Netflix, en animation, et c’est pourtant Disney+ qui tente maintenant le passage en prises de vues réelles. Dans une industrie obsédée par les catalogues recyclables, le mouvement est logique. Mais il raconte aussi autre chose, la valeur croissante des franchises jeunesse capables de vivre sur plusieurs formats.

Un projet qui passe de l’animation au live-action

D’après The Hollywood Reporter, Disney+ et Disney Channel ont commandé un pilote pour une série live-action tirée de The Last Kids on Earth. L’écriture a été confiée à Chad Fiveash et James Stoteraux, deux auteurs passés par The Vampire Diaries, qui seront aussi showrunners. À la réalisation du premier épisode, on retrouve Kevin Tancharoen, connu notamment pour Marvel’s Agents of SHIELD.

Le choix est intéressant quand même, parce que Disney ne commande pas une saison complète. Seulement un premier épisode. Une méthode plus classique, presque prudente, loin de la logique de mise en ligne massive du streaming.

Une saga jeunesse qui a de la réserve

Publiée pour la première fois en 2015, la série de Max Brallier, illustrée par Douglas Holgate, suit Jack Sullivan, un orphelin de 13 ans qui affronte monstres et zombies avec ses amis à Wakefield, dans le Massachusetts. Le cœur du projet est là, une aventure post-apocalyptique pensée pour un jeune public, mais avec un terrain de jeu assez large pour durer.

Et de la matière, il y en a. Dix livres, un guide de survie interactif, trois ouvrages indépendants, plus une adaptation en roman graphique. La série est aussi passée par la case New York Times Best Seller, ce qui n’est pas anodin pour un studio qui cherche une marque déjà installée.

Pourquoi Disney peut voir loin, mais pas trop lentement

Sur le papier, cette base permettrait de faire tenir la série très longtemps, potentiellement jusqu’à dix saisons si chaque livre était adapté de façon fidèle. Et ce calcul n’inclut même pas les à-côtés. Bref, le carburant narratif existe.

Le problème est beaucoup plus terre à terre. Les enfants grandissent vite. Tous ceux qui ont suivi Stranger Things voient très bien le souci, une saga centrée sur des ados change forcément de visage quand ses acteurs prennent plusieurs années en quelques tournages. Pour une histoire qui porte littéralement le mot kids dans son titre, la fenêtre est étroite.

Le vrai test, ce n’est pas encore la série

Il faut aussi rappeler que le projet n’a pas encore gagné son pari. Netflix avait déjà proposé une version animée sur trois saisons, suivie d’un épisode spécial, en laissant une partie des livres de côté. Cette fois, l’idée d’une adaptation plus complète existe, mais elle dépend d’abord d’un passage obligé, le pilote.

Et c’est là que tout se joue. Si l’épisode convainc, Disney pourra lancer la suite. Si le délai s’allonge entre ce tournage et le reste de la production, un ou plusieurs jeunes acteurs peuvent changer vite, physiquement comme vocalement. Pour le streaming, ce n’est pas un détail. C’est presque la vraie intrigue du projet.