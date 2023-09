Disney+ tente de faire revenir les utilisateurs avec une offre à 6,99 € par mois. La situation est délicate actuellement pour les plateformes de streaming.

Vous pouvez profiter de l’abonnement Disney+ pour une fraction de son tarif habituel si vous ne l’avez jamais essayé auparavant ou si vous ne le payez plus depuis un certain temps. En effet, depuis aujourd’hui et jusqu’au 20 septembre seulement, l’abonnement Disney+ Basic ne coûte que 6,99 € par mois pendant trois mois, pour peu, donc, que vous soyez un nouvel abonné ou un ancien utilisateur qui souhaite se réabonner.

L’entreprise avait lancé une offre financée par la publicité pour son service de streaming en décembre 2022. Les tarifs n’ont pas été augmentés pour cette offre depuis son lancement, mais les options sans publicité, elles, ont connu deux augmentations tarifaires depuis ces douze derniers mois. L’offre premium sans publicité devrait voir son prix augmenter à partir du 12 octobre. Cette promotion pourrait donner aux anciens et nouveaux potentiels abonnés une idée de ce à quoi s’attendre pour le prix. Vaut-il mieux débourser davantage pour se passer de la publicité ou celle-ci peut-elle être supportée ? Chacun se fera son idée.

La situation est délicate actuellement pour les plateformes de streaming

Un abonnement à Disney+ vous permet de profiter des dernières sorties, tant en séries TV qu’en film. La série Star Wars: Ahsoka est arrivée le 23 août, La Petite Sirène ne devrait plus trop tarder, la deuxième saison de Je s’appelle Groot est disponible. Le géant Disney, avec son catalogue extrêmement fourni, a de quoi ravir toute la famille tout au long de l’année. Si vous ne connaissez pas le service et son contenu, cette offre promotionnelle pourrait être l’occasion parfaite !

Les temps sont durs, si l’on peut dire, pour les services de streaming, après une période des plus fastes où les abonnés affluaient en masse. Aujourd’hui, les plateformes doivent agir pour attirer et conserver leurs abonnés. Cela passe par le contenu, évidemment, mais pas uniquement.