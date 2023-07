Le nouveau trailer de Star Wars: Ahsoka marque la réunion avec Star Wars: Rebels. Les fans sont déjà aux anges.

La date de lancement de la très attendue série Star Wars: Ahsoka approche à grands pas et Disney a décidé de dévoiler un nouveau trailer bourré d’action, un trailer qui devrait par ailleurs plaire aux fans de la série animée Star Wars: Rebels. En effet, durant ces quelques secondes, on peut apercevoir des personnages appréciés de Rebels comme Hera Syndula, Sabine Wren, Chopper, Ezra Bridger et même l’antagoniste, le Grand Amiral Thrawn.

L’histoire se déroule dans la même temporalité que The Mandalorian, mais l’on suit Ahsoka Tano, ancienne apprentie d’Anakin Skywalker. Tano – interprétée par Rosario Dawson – n’a jamais apparu dans les films de la préquelle, mais fut un élément central de la série animée Satar Wars: Clone Wars avant d’arriver dans Star Wars: Rebels, puis dans la saison deux de The Mandalorian.

Les fans ont longtemps présumé que Ahsoka reprendrait juste après la fin à suspense de Rebels, et leur souhait a été exaucé. Le trailer propose de nombreux rappels à la série animée, s’attardant même sur un dessin que l’on a pu voir dans le dernier épisode de la série en 2018. Pour les fans de la première heure de la franchise, ce trailer marque aussi la toute première apparition en live action du Grand Amiral Thrawn, incarné par Lars Mikkelsen.

Thrawn était le méchant principal dans la trilogie de romans du même nom de Timothy Zahn, des livres qui suivaient les aventures de Luke Skywalker après les événements de Le Retour du Jedi. Sans être intégrés dans la chronologie officielle, ces romans proposent certains éléments repris dans Ahsoka, comme l’on fait les dernières saisons de The Mandalorian. De nombreux fans imaginent que les meilleures parties des livres de Timothy Zahn constitueront l’histoire principale du futur film “Filoni-verse”, un événement qui devrait réunir tous les récents personnages apparus sur le petit écran.

La grande première de Ahsoka est prévue pour le 23 août, avec les deux épisodes, avant de suivre un rythme hebdomadaire classique. Outre Rosario Dawson et Lars Mikkelsen, on trouve aussi au casting Natasha Liu Borzizzo, Mary Elizabeth Winstead, Eman Esfandi l’acteur décédé récemment Ray Stevenson.