La série Percy Jackson & Olympians de Disney préférée aux films selon les audiences

La série "Percy Jackson et les Olympiens" de Disney+ démarre avec une note d'audience supérieure sur Rotten Tomatoes par rapport aux précédents opus de la franchise. Qu'en sera-t-il des prochains épisodes ?

Tl;dr Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+ a un meilleur score d’audience sur Rotten Tomatoes que les autres opus de la franchise.

La série, mettant en vedette Walker Scobell, est une nouvelle adaptation des romans jeunesse de Rick Riordan.

Le score d’audience actuel est de 91%, le plus élevé de la franchise.

Le show est plus fidèle aux livres, ce qui pourrait expliquer l’enthousiasme du public.

Disney+ réinvente Percy Jackson avec succès

La nouvelle adaptation du célèbre roman pour jeunes adultes, Percy Jackson et les Olympiens, diffusée sur Disney+, est saluée par le public. Avec Walker Scobell dans le rôle du fils de Poséidon, la série a gagné les faveurs du public, surpassant les précédentes adaptations cinématographiques de la franchise.

Un score d’audience impressionnant

Avec plus de 1 000 évaluations d’utilisateurs, Rotten Tomatoes a donné à la série un score d’audience de 91%, faisant de cette nouvelle adaptation la mieux notée de la franchise. Pour comparaison, Percy Jackson & Les Olympiens : Le Voleur de Foudre et Percy Jackson : La Mer des Monstres avaient respectivement obtenu des scores de 53% et 54%.

Une adaptation plus fidèle au livre

La série semble avoir conquis le public grâce à sa fidélité à l’univers de Rick Riordan. Les films précédents, bien que rentables, avaient été critiqués pour leur manque de fidélité aux livres. Cette fois, Riordan a été directement impliqué dans l’adaptation, en tant que co-créateur et producteur exécutif. De plus, le casting de la série, y compris Leah Sava Jeffries et Aryan Simhadri, correspond davantage aux âges des personnages du livre.

Une série prometteuse

Percy Jackson et les Olympiens est une série d’action-aventure fantastique créée pour Disney+. Suivant les aventures de Percy Jackson, accusé du vol du foudre de Zeus, la série promet d’être riche en action et en émotions. Le premier épisode a été diffusé le 20 décembre 2023.