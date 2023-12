Disney dévoile sa programmation Star Wars pour 2024 et annonce le report de la saison 2 d’Andor

Disney et Lucasfilm ont officiellement annoncé le calendrier de sortie pour 2024, avec une surprise : la saison 2 d'Andor est reportée. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la franchise ?

Tl;dr Disney et Lucasfilm confirment la programmation de 2024.

Andor saison 2 est reporté.

Aucune date précise annoncée pour les séries TV Star Wars.

Retard d’Andor dû à un effet indirect des grèves.

Confirmation de la programmation 2024 de Disney et Lucasfilm

Disney et Lucasfilm ont officiellement confirmé la programmation Star Wars pour 2024, confirmant malheureusement les rumeurs d’un retard pour la saison 2 d’Andor. Star Wars est un pilier de Disney+ depuis le lancement du service de streaming, avec la première de la saison 1 de The Mandalorian le jour du lancement. Cependant, à la surprise générale, Lucasfilm n’a pas donné de détails précis sur la programmation à venir de 2024 depuis plusieurs mois.

Les séries TV Star Wars de 2024

Sans annoncer de dates précises, Lucasfilm a officiellement confirmé la programmation des séries TV Star Wars de Disney+ pour 2024. Parmi elles, on retrouve :

The Acolyte, qui se déroule à la fin de l’ère de la Haute République, révélant comment les Sith opéraient dans l’ombre,

Star Wars: The Bad Batch saison 3, la dernière saison du spin-off animé de Clone Wars, continuant les aventures de la Clone Force 99,

Star Wars: Skeleton Crew, une série TV excitante où un groupe d’enfants d’une planète semblable à la Terre se retrouvent à errer à travers la galaxie Star Wars,

Et enfin, Star Wars: Tales of the Jedi saison 2, une seconde saison de courts métrages animés.

Le report de la saison 2 d’Andor

Malheureusement, cette liste confirme également les rumeurs selon lesquelles la saison 2 d’Andor a été repoussée, probablement à 2025. La saison 1 d’Andor a été très appréciée, tant par le public que par la critique, et la production de la saison 2 était presque terminée lorsque les grèves des acteurs et des scénaristes l’ont interrompue. Il ne restait que deux semaines de tournage, ce qui laissait penser que la sortie en 2024 était encore possible. La décision de repousser Andor est donc une surprise.

La suite des séries Star Wars

Au-delà de la saison 2 d’Andor, 2025 devrait voir la sortie de la saison 4 de The Mandalorian. Bien qu’il y ait des rumeurs persistantes concernant une saison 2 d’Ahsoka, rien n’a été officiellement annoncé. Il semble que Lucasfilm et Disney étalent davantage les sorties de Star Wars pour laisser du temps à une prise de décision et à une production soignée.