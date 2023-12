Percy Jackson sur Disney+ : les audiences de la série s’envolent

En se classant parmi les meilleurs lancements de la plateforme de streaming Disney+, la série télévisée Percy Jackson et les Olympiens devient d'ores et déjà l'ultime succès de l'année.

Un succès foudroyant pour Percy Jackson et les Olympiens

En seulement six jours, Percy Jackson et les Olympiens a su se hisser parmi les séries les plus populaires de Disney+. L’histoire suit Percy Jackson, fils du dieu grec Poséidon, qui doit traverser les États-Unis pour retrouver l’Éclair primitif de Zeus et empêcher une violente guerre divine, accompagné de ses amis Grover et Annabeth.

Un record d’audience

Selon Variety, la première saison de Percy Jackson et les Olympiens a réuni 13,3 millions de spectateurs en six jours sur Disney+ et Hulu. Ce chiffre rivalise avec celui de plusieurs séries populaires comme Ahsoka qui a attiré 14 millions de téléspectateurs en cinq jours.

Une adaptation fidèle qui séduit

Basée sur la série de romans à succès de Rick Riordan, cette série Disney+ offre une adaptation plus fidèle que le film de 2010, critiqué pour son manque de fidélité à l’œuvre originale. La série met en scène Walker Scobell, Leah Jeffries et Aryan Simhadri, respectivement dans les rôles de Percy, Annabeth et Grover. Leurs prestations ont grandement contribué à la popularité de la série.

Une série prometteuse

Le succès rapide de Percy Jackson et les Olympiens laisse présager un bel avenir pour la deuxième saison et les suivantes. Cette popularité pourrait encourager l’adaptation des autres livres de la série, permettant aux spectateurs de suivre l’évolution des personnages au fil des saisons.